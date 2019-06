Eine AfD-Anfrage im Landtag hat für massive Kritik in der Kulturszene gesorgt. Die Partei will wissen, welche Nationalitäten die Künstler an den staatlichen Bühnen haben.

Die baden-württembergische Oppositionspartei will in einer Landtagsanfrage wissen, welchen Pass die Balletttänzer und Orchestermusiker an staatlichen Theatern und die Sänger in Opernstudios haben. Auch die Ausbildungsstationen der Künstler will die AfD erfahren. Die Anfrage wurde im Januar verfasst und im Juni in den Landtag eingebracht.

Wie Fragesteller Rainer Balzer sagte, erhoffe man sich dadurch eine "Einschätzung der Qualität der eigenen Nachwuchskünstler im internationalen Vergleich". In Deutschland aufwachsende Künstler könnten es aufgrund der Ganztagsschule unter Umständen schwer haben, ausreichend Zeit zur künstlerischen Betätigung zu finden, vermutet Balzer unter anderem.

Künstler fühlen sich an NS-Zeit erinnert

In der Kulturszene führte die Anfrage nach Bekanntwerden zu Empörung. Das erinnere an die NS-Zeit - so der Tenor vieler Kommentare im Netz und aus der Kulturszene.

"Die Anfrage der AfD spricht für sich selbst, und sie führt zur Überlegung, was für ein Sinn sich dahinter verbergen könnte", sagte der Geschäftsführende Intendant der Staatstheater, Marc-Oliver Hendriks. "Es fällt schwer, ein edles Motiv zu unterstellen." Mit rund 1.400 Mitarbeitern aus 50 Nationen sind die Staatstheater der größte staatliche Kulturbetrieb in Baden-Württemberg. Stuttgarts Oberbürgermeister Fritz Kuhn (Grüne) nannte die Anfrage ein Alarmsignal. Es sei ein Armutszeugnis, wie sich die AfD gegen die Staatstheater stelle.

Der Karlsruher Bundestagsabgeordnete Michel Brandt (Linke), früher Ensemblemitglied des Badischen Staatstheaters, sprach von einem "rassistischen Angriff gegen Kulturschaffende mit Migrationshintergrund".

Verdi will gegen die Anfrage demonstrieren

Der Stuttgarter Verdi-Geschäftsführer Cuno Brune-Hägele nannte in einer Mitteilung am Mittwoch die Anfrage "eine gezielte Provokation". Der Pass sei keine Qualitätsstufe. Martin Gross, Verdi-Landesbezirksleiter, sagte, dass die von der AfD geforderten Listen "gar nicht erst erstellt werden dürfen". Er befürchte, damit werde "genau das Klima geschaffen, das direkt zu Gewalttaten führen kann".

Verdi kündigte an, eine Kundgebung am Samstag in Stuttgart unterstützen, die sich gegen die Anfrage richtet. Der Stuttgarter Journalist und Künstler Joachim Bauer sagte auf Anfrage, die Aktion werde erst seit dem Mittwochmorgen geplant als Initiative verschiedener Aktivisten ohne feste gemeinsame Organisation. Die Kundgebung wende sich "gegen die Angriffe der Rechten auf die Kultur". Mit dabei seien die Oper Stuttgart, das Theaterhaus Stuttgart, verschiedene Bühnen, das Aktionsbündnis Stuttgart gegen Rechts, Die Linke, die Stuttgarter Initiative SÖS und die Grünen.

Nachklapp zur Debatte um die Kleine Anfrage der AfD im Landtag: Bei uns werden generell keine Listen zur Nationalität unserer Künstler*innen geführt – und wir werden diese auch nicht zur Beantwortung der AfD-Anfrage anfertigen. Staatsoper Stuttgart, Twitter, 26.6.2019, 17:18 Uhr

Wissenschaftsministerium: Listen werden nicht geführt

Wissenschaftsministerin Theresia Bauer (Grüne) stellte im SWR klar: Sie erwarte nicht, dass jetzt Staatsangehörigkeiten von Künstlern erfasst würden. Solche Listen würden auch nicht geführt - weder am Theater noch im Ministerium.

Die Frage werde allerdings beantwortet, ergänzte ein Sprecher. "Es ist das Recht der Mitglieder des Landtags, parlamentarische Anfragen und Anträge an die Regierung zu richten."