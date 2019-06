Der "Mordfall Walter Lübcke":

Der 65-Jährige Kasseler Regierungspräsident Walter Lübcke war am 2. Juni 2019 spätabends vor seinem Wohnhaus mit einem Kopfschuss getötet worden. Der in Haft sitzende Verdächtige Stephan E. legte am Dienstag ein Geständnis ab. Er ist nach Angaben des Verfassungsschutzes seit Jahrzehnten in der rechtsextremen Szene aktiv.