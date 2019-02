Islamisten, Linksextreme, Rechtsextreme, Reichsbürger, Cyber-Spione - der Verfassungsschutz in Baden-Württemberg hat alle Hände voll zu tun. Amtschefin Beate Bube warnt vor einem gefährlichen Mix.

Der Verfassungsschutz hat mehr zu tun denn je, sagt Beate Bube, Präsidentin des Landesamtes für Verfassungsschutz Baden-Württemberg - und spricht von "riesigen personellen Herausforderungen".

"So viel zu tun wie noch nie"

"Die Lage ist relativ angespannt, weil einiges Neues dazugekommen ist", sagte Bube. "Neben der nach wie vor hohen Bedrohungslage im internationalen Extremismus und Terrorismus, einer dynamischen Entwicklung im Rechts- und Linksextremismus, dem Themenkomplex Türkei, beschäftigt uns insbesondere auch eine steigende Gefahr der Cyberspionage und -sabotage durch fremde Staaten." Der Inlandsnachrichtendienst habe so viel zu tun wie noch nie.

Laut Beate Bube hat der Verfassungsschutz mehr zu tun denn je. picture-alliance / Reportdienste Marijan Murat

Über 370 Angestellte in Baden-Württemberg

In Deutschland haben die Bundesländer und der Bund jeweils eigene Geheimdienste. Der Verfassungsschutz soll verfassungsfeindliche Bestrebungen frühzeitig erkennen und die Politik darüber informieren. Das baden-württembergische Landesamt mit Sitz in Stuttgart verfügt über mehr als 370 Personalstellen. Beate Bube leitet das Amt seit Anfang 2008.

Große Herausforderungen personeller Art

So eine angespannte Lage wie derzeit habe die Verfassungsschutzpräsidentin bisher nicht erlebt, sagte sie. "Das gab es noch nie - soweit man sich zurückerinnert - und ich bin mittlerweile ja seit elf Jahren im Amt." Bube sprach auch von einer angespannten Personalsituation. "Es gibt riesige Herausforderungen personeller Art", sagte sie. "Mit den wachsenden Aufgaben können wir nur klarkommen, wenn man auch personell entsprechend ausgestattet ist."

Verfassungsschutz nicht ausreichend mit Technik ausgestattet

Viel Arbeit bereite den Ermittlern das Internet, in dem sich viele Radikale tummeln und organisieren. "Es gibt ein viel größeres Feld an Aktivitäten im Netz. Finden Sie mal die Extremisten in Facebook oder in allen möglichen anderen Kanälen", sagte Bube. "Es ist völlig unmöglich, dass man alle Entwicklungen im Internet mitkriegt - dafür ist der Verfassungsschutz auch gar nicht ausgestattet und ausgelegt."

"Eine Anlage für die Telekommunikationsüberwachung ist nach ein paar Jahren nicht mehr auf dem neuesten Stand - und die Software auch nicht", so die Verfassungsschutzpräsidentin. "Wenn man da Schritt halten will, dann geht das eben immer nur mit einer enormen Investition von Mitteln." Der Verfassungsschutz dürfe nicht den Anschluss verlieren, sagte Bube abschließend.