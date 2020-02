Heftige Sturmböen und Orkan: Ab Sonntagnachmittag wird das Wetter wild! Mit Windspitzen von bis zu 150 Kilometern pro Stunde braut sich eine gefährliche Wetterlage zusammen.

Der Sturm betreffe ganz Deutschland und dauere extrem lange, so SWR-Meteorologe Andreas Machalica am Freitag. Das sei sehr außergewöhnlich. Losgehen soll es in den Mittagsstunden des Sonntags an der Nordseeküste, von dort breite sich der Wind aus. Gegen Nachmittag soll er Baden-Württemberg erreicht haben. "Je weiter es in den Sonntagabend geht, desto heftiger werden die Sturmböen." Der Höhepunkt des Sturms wird in den Nachtstunden auf Montag erwartet. Auch am Montagmittag soll es noch stürmen.

"Ich würde allen empfehlen am Sonntagabend zu Hause zu bleiben." SWR-Meteorologe Andreas Machalica

Windstärken zwischen 10 und 12 werden erwartet

Es sollen Sturmböen von bis 120 Kilometern pro Stunde übers Land jagen. Auf der Beaufort-Skala entspreche das Windstärken von 10 bis 12. In den Hochlagen, also im Schwarzwald, im Allgäu und in den Alpen "tobt es dann richtig", so Machalica. Dort kann es verbreitet extreme Orkanböen von bis zu 150 Kilometern pro Stunde geben. "Das ist dann ein voller Orkan", sagt der Wetterexperte.

#Sturm #SABINE: erste graphische Einschätzung der Sturmsituation ab Sonntag. In den rot markierten Bereichen sind schwere Sturmböen um 100 km/h wahrscheinlich, einzelne orkanartige Böen oder Orkanböen ebenfalls. Besonders in Gewitternähe muss darauf geachtet werden. /V https://t.co/oOHHUMPLvU DWD, Twitter, 7.2.2020, 11:11 Uhr

Montag: Probleme im Berufsverkehr erwartet

Am Montagmorgen ist mit Ausfällen im Bahnverkehr zu rechnen. Auch Straßensperrungen drohen. Der Wetterexperte rechnet mit umgestürzten Bäumen, blockierten Straßen und Schienen. Die Wetterlage bleibt am Montag angespannt. Auch in der Nacht zum Dienstag kann es erneut zu Sturmböen kommen, wenn auch nicht mehr so flächendeckend wie am Montag.