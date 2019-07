Bei einer Kontrollaktion in Karlsruhe sind vier Fahrscheinkontrolleure verletzt worden. Sie gerieten am frühen Samstagmorgen in eine Schlägerei mit einer Gruppe von jungen Männern.

Die Kontrolleure der Verkehrsbetriebe Karlsruhe (VBK) wollten in einer Bahn die Fahrscheine der jungen Männer prüfen. Allerdings hatte nur ein Teil der Gruppe ein gültiges Ticket. Es kam zur Auseinandersetzung. Mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus An einer Haltestelle in der östlichen Innenstadt sollte die Gruppe aus der Bahn steigen. Dabei wurde ein Fahrscheinprüfer aus der Bahn gestoßen. Danach entwickelte sich die Schägerei. Zwei Kontrolleure mussten anschließend verletzt mit Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden. Vier 20-jährige Tatverdächtige wurden von der Polizei festgehalten. "Die Fahrgäste begrüßen die sichtbare Polizeipräsenz gerade in den Abend- und Nachtstunden." Rolf Geckle, Einsatzleiter der Polizei Fast 250 Schwarzfahrer Zuvor gab es im Rahmen der Aktion fast 250 Anzeigen wegen Schwarzfahrens. Zwei Fahrgäste wurden wegen Drogenbesitzes angezeigt. Ein Fahrgast ohne Fahrschein wollte fliehen, konnte aber nach kurzer Verfolgung gestellt werden. Gegen ihn lag zusätzlich ein Haftbefehl vor. 30 Polizisten und ebenso viele Fahrscheinkontrolleure in Zivil und Uniform waren an der Schwerpunktkontrolle in der Nacht von Freitag auf Samstag beteiligt. Die gemeinsame Großkontrolle von Verkehrsbetrieben und Polizei fand bereits zum achten Mal statt.