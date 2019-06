per Mail teilen

Der Paritätische und andere baden-württembergische Sozialverbände haben Kritik am Programm der Bundesregierung gegen Pflegenotstand geübt. Die Finanzierung sei nicht geklärt.

Grundsätzlich begrüße man die Initiative der Bundesregierung zur Pflege, so die baden-württembergische Landesvorsitzende des Paritätischen Wohlfahrtsverbands, Ursel Wolfgramm. So seien in dem Programm "Konzertierte Aktion Pflege" zwar eine besser Bezahlung der Pflegeberufe und mehr Stellen vorgesehen - auch für Fachkräfte aus dem Ausland. Jedoch lasse die Umsetzung auf sich warten, die Aktion sei im Wesentlichen eine Absichtserklärung.

Verbesserung der Finanzierung

Die Sozialverbände fordern, die Finanzierung des Pflegebereichs zu verbessern. Dazu werde in dem Programm der Bundesregierung wenig gesagt. Hier ist nach Ansicht der Kritiker jetzt auch das Land gefordert. So sollten etwa die Ausbildung und Bezahlung der Pflegekräfte verbessert werden. Wolfgramm verwies darauf, dass es auch immer schwieriger werde, Fachkräfte aus dem Ausland anzuwerben. Grund dafür sei, dass deren Berufsanerkennung oft bis zu einem Jahr dauere.

Verbesserungen für pflegende Angehörige gefordert

Vertreter des Sozialverbands VdK und des Landesfamilienrates forderten das Land auf, die 2010 eingestellte Pflegeheimförderung wieder aufzunehmen. Außerdem drängen sie auf eine Stärkung der ambulanten Pflege sowie Verbesserungen für pflegende Angehörige. Nach wie vor sei die Familie Deutschlands größter Pflegedienst, sagte die Vorsitzende des Landesfamilienrates Baden-Württemberg, Christel Althaus. Zwei Drittel aller Pflegebedürftigen würden von ihren Angehörigen zu Hause versorgt. Der Landesfrauenrat wies darauf hin, dass es sich meistens um Frauen handelt, die ihren Beruf verlassen und in der Folge weniger Rentenansprüche erwerben.

Bundesministerien wollen Arbeitsbedingungen verbessern

Die drei Bundesministerien für Gesundheit, für Arbeit und für Familie hatten die "Konzertierte Aktion Pflege" gemeinsam gestartet. Es sollten so mehr Menschen dazu gebracht werden, diesen Beruf zu ergreifen, hatte Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) gesagt.

Ziel der Aktion ist es, dass sich die Arbeitsbedingungen für Pflegekräfte schnell verbessern sollen. Danach soll bundesweit nach Tarif bezahlt, ein am Bedarf orientierter Personalschlüssel eingeführt, die Anwerbung ausländischer Pflegekräfte beschleunigt und die Zahl der Auszubildenden und Ausbildungseinrichtungen gesteigert werden.

400.000 Pflegebedürftige im Land

Laut der Pflegestatistik 2017 des Statistischen Landesamtes Baden-Württemberg gibt es in Baden-Württemberg rund 400.000 Pflegebedürftige. Rund 300.000 von ihnen werden zu Hause versorgt, davon rund 226.000 ausschließlich durch Angehörige - die anderen auch durch Pflegedienste.