Wegen der anhaltenden Probleme auf regionalen Bahnstrecken wächst die Kritik am baden-württembergischen Verkehrsminister Winfried Hermann. Der Grünen-Politiker stand am Donnerstag im Landtag unter Beschuss.

Bahnverspätungen und Ausfälle sorgen für Unstimmigkeiten innerhalb der baden-württembergischen Landesregierung. Bei einer kontroversen Landtags-Debatte hat am Donnerstag auch die CDU heftige Kritik gegen den Verkehrsminister des grünen Koalitionspartners geäußert.

Seit die neuen Betreiber Abellio und GoAhead die Regionalbahn-Strecken im Land übernommen haben, fallen regelmäßig Züge aus und sind verspätet. "Die Zustände und das Chaos, das herrscht, machen mich fassungslos", sagte der CDU-Verkehrsexperte Thomas Dörflinger. Was Pendler auf der Filstalbahn, Remsbahn, Frankenbahn, Murrbahn und der Breisgau-S-Bahn zurzeit erleben würden, sei inakzeptabel. Den Pendlern helfe es nicht, wenn sich Verkehrsminister Winfried Hermann und Bahnbetreiber gegenseitig die Schuld geben, so der CDU-Abgeordnete.

AfD fordert Rücktritt

Noch nie sei der öffentliche Personennahverkehr so unzuverlässig gewesen wie in der neunjährigen Amtszeit des grünen Verkehrsministers, so der AfD-Fraktionschef Bernd Gögel am Donnerstag im Landtag. Gögel warf Hermann unter anderem aufgrund der chaotischen Lage im Schienennahverkehr eine desaströse und ideologische Verkehrspolitik vor. Er forderte den Verkehrsminister zum Rücktritt auf, weil er ungeeignet sei, die Verantwortung für den Verkehrsbereich zu tragen.

"Hören Sie auf, einen Sündenbock zu suchen. Den finden Sie nur in Ihrem Amtszimmer." Bernd Gögel, Fraktionsvorsitzender der AfD im Landtag

Kritik auch von CDU, SPD und FDP

Auch Redner von SPD und FDP machten ihn für die "chaotischen Zustände" auf den Regionalbahnstrecken verantwortlich. Der FDP-Landtagsabgeordnete Jochen Haußmann meint, der Verkehrsminister als oberster Schaffner im Land, habe den Überblick über den Bahnverkehr verloren.

Winfried Hermann (Grüne), Verkehrsminister von Baden-Württemberg, sitzt während der Sitzung des Landtags von Baden-Württemberg an seinem Platz. Im Vordergrund spricht Bernd Gögel, Fraktionsvorsitzender der AfD-Fraktion im Landtag von Baden-Württemberg. dpa Bildfunk picture alliance/Sebastian Gollnow/dpa

Hermann weist Verantwortung für Bahn-Chaos von sich

Verkehrsminister Winfried Hermann hat im SWR-Politikmagazin "Zur Sache Baden-Württemberg" die alleinige Verantwortung für die chaotischen Zustände im Schienennahverkehr von sich gewiesen. Er sieht viel mehr die Zughersteller wie Bombardier und Stadler in der Pflicht. "Neue Züge sind zu spät geliefert worden und sie funktionieren nicht", sagte Hermann am Donnerstagabend. "Es ist kein Wunder, dass die Züge überfüllt sind, wenn immer Züge in der Werkstatt stehen." Zudem sei die Infrastruktur des Bahnnetzes im Land "marode".

Am Mittwoch kündigte Hermann für Pendler mit Dauerkarten auf betroffenen Regionalbahn-Strecken zwischen Juni 2019 und Januar 2020 eine Entschädigung im Wert einer Monatskarte an.