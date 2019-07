Die AfD Baden-Württemberg kommt auch nach zwei turbulenten Parteitagen nicht zur Ruhe. Gemäßigte und extreme Rechte bekämpfen sich weiter. Ein nächster Sonderparteitag wird schon geplant.

Die AfD will ihre Mitglieder schon zum dritten Mal in diesem Jahr versammeln. Nach der Sommerpause soll es erneut einen Landesparteitag in Baden-Württemberg geben, bestätigte ein AfD-Sprecher dem SWR. Fünf Kreisverbände haben ihn beantragt. Das Ziel: die Abwahl des aktuellen Landesvorstands. Ein sofortiger Neuanfang sei zwingend erforderlich, heißt es in dem Antrag, der dem SWR vorliegt. Ziel der Abwahl ist offenbar vor allem, den als gemäßigt geltenden Co-Vorsitzenden Bernd Gögel aus dem Amt zu drängen.

Beim dritten Parteitag soll damit gelingen, was beim letzten Mal nicht geklappt hat. Besonders der Vorsitzende Dirk Spaniel war beim Parteitag im Juni in Pforzheim bemüht, den aktuellen Landesvorstand abzuwählen. Er wollte Kandidaten des rechtsextremen Flügels der AfD durchsetzen.

Extreme Rechte der AfD unterstützte Spaniel

Auszüge aus einer WhatsApp-Gruppe von Parteitagsteilnehmerinnen und -teilnehmern, die dem SWR vorliegen, zeigen jetzt: Spaniel hat sich dabei auch von der extremen Rechten in der Partei unterstützen lassen. Neben Spaniel waren dort mindestens zwei Mitglieder der vom Verfassungsschutz beobachteten Jungen Alternative Administratoren; mindestens einer von ihnen aus dem Vorstand der Jungen Alternative Baden-Württemberg. Beiden wird eine Nähe zur rechtsextremistischen Identitären Bewegung (IB) nachgesagt. Auch sie wird seit Jahren vom Verfassungsschutz beobachtet. Ein Beschluss der Partei besagt außerdem, dass eine AfD-Mitgliedschaft mit einer Mitgliedschaft in der IB unvereinbar ist.

In der WhatsApp-Gruppe herrscht ein beinah militärischer Ton mit knappen Anweisungen. In Bezug auf Spaniels Widersacher und AfD-Co-Chef Gögel schreibt ein Gruppenmitglied: "Bei Gögel buhen. Nie klatschen!" Die Ab- und Neuwahlanträge für den Landesvorstand scheitern in Pforzheim nur knapp.

"Bei Gögel buhen; bei Spaniel klatschen!" - Auszüge aus einer WhatsApp-Gruppe von AfD-Parteitagsteilnehmern SWR

Hinter den Kulissen äußern andere AfD-Mitglieder viel Unmut. Dirk Spaniel würde versuchen, die Landespartei weiter nach rechts zu schieben, auch durch die demonstrative Nähe zur Jungen Alternative.

Nach dem Parteitag gehen die Auseinandersetzungen im Landesvorstand weiter. Dabei geht es um eine ganze Reihe von Vorwürfen gegen Dirk Spaniel und den Schatzmeister der AfD Baden-Württemberg, Frank Kral. Im Vorfeld des Parteitags hatte Spaniel von einer Schlammschlacht gesprochen.

Kral hat in der Angelegenheit inzwischen Unterlassungserklärungen an den restlichen Parteivorstand verschicken lassen. In der Sache wird nur noch über Anwälte kommuniziert. Krals Anwältin ist dabei die umstrittene Juristin Nicole Schneiders, wie mehrere Schreiben belegen, die dem SWR vorliegen. Sie soll seit Jahren Teil der rechten Szene sein und früher NPD-Mitglied gewesen sein. Im Münchner NSU-Prozess verteidigte sie Ralf Wohlleben.

AfD-Abgeordnete beschäftigen rechtsextreme Mitarbeiter

Auch innerhalb der Landtagsfraktion ringen Abgeordnete vom rechten Rand und Gemäßigte um den AfD-Fraktionschef Gögel miteinander. Nach wie vor beschäftigen Abgeordnete der Fraktion Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus der rechtsextremen Ecke.

Einer der schärfsten Kritiker Gögels ist der umstrittene AfD-Landtagsabgeordnete Stefan Räpple. Ihm selbst droht der Rausschmiss aus der Partei. Ende Juli stehe im laufenden Parteiausschlussverfahren die mündliche Verhandlung an, sagte ein AfD-Sprecher jetzt dem SWR.

AfD-Partei- und Fraktionschef Gögel hat also mehr als genug damit zu tun, seine klare Abgrenzung vom rechten Rand auch umzusetzen.