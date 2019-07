Der Landtag von Baden-Württemberg kommt heute zu seiner letzten Sitzung vor der Sommerpause zusammen. Dabei könnte es wieder zu hitzigen Debatten mit Beteiligung der AfD kommen.

Die Geschäftsordnung des Landtags sorgt normalerweise nicht gerade für große Emotionen. Das ist anders, seitdem die AfD im Landtag sitzt. Immer wieder stellt sie die anderen Fraktionen vor neue Situationen. Diesmal geht es um eine Änderung, nach der künftig nicht mehr das älteste Landtagsmitglied als Alterspräsident oder Alterspräsidentin etwa die erste Sitzung nach einer Wahl leitet, sondern das Mitglied, das dem Landtag am längsten angehört.

Das wäre derzeit ein Grüner, und kein AfDler, wie noch nach der vorigen Landtagswahl. Deshalb, und weil die Änderung von allen Fraktionen außer einer beschlossen werden dürfte, befürchtet die AfD, dass sich die Regelungen gegen sie richten. Deshalb könnte es eine aufgeregte Debatte werden - auch schon am Vormittag: Dann will die AfD über Gewalttäter mit Migrationshintergrund diskutieren.

Paralleljustiz bedrohe stellenweise den Rechtsstaat

Außerdem befassen sich die Abgeordneten mit dem Phänomen der Paralleljustiz. Justizminister Guido Wolf (CDU) hatte dazu eine Studie in Auftrag gegeben. Das Ergebnis: Auch in Baden-Württemberg bedroht das Phänomen der Paralleljustiz stellenweise den Rechtsstaat - auch wenn die Situation hierzulande lange nicht so dramatisch ist wie etwa in Berlin oder Nordrhein-Westfalen. Als Paralleljustiz werden Formen der Konfliktlösung bezeichnet, die gegen rechtsstaatliche Regeln verstoßen.