Die deutsche Fahne weht dauerhaft vor Schulgebäuden. Eine Vorstellung, die die baden-württembergische CDU umsetzen möchte. Die Partei will nun auf ihrem Bundesparteitag in Leipzig darüber abstimmen.

Vor Schulen in Deutschland sollten nach dem Willen der baden-württembergischen CDU dauerhaft die Deutschland-Flagge sowie die Fahnen des jeweiligen Bundeslandes und der Europäischen Union wehen. "Das soll das Nationalbewusstsein stärken, und es dient der Verbundenheit mit anderen Nationen der EU", sagte der Landesvorsitzende der Schüler-Union, Adrian Klant, am Mittwoch.

Es geht der CDU um Wertevermittlung

"Schulen haben einen klaren Bildungsauftrag, unsere gemeinsamen Werte nicht nur im Klassenzimmer zu vermitteln", sagte Klant weiter. Schüler ohne die deutsche Staatsbürgerschaft würden durch die Flagge des Bundeslandes vertreten, zeigte sich der Landesvorsitzende überzeugt. Das "Redaktionsnetzwerk Deutschland" berichtete zuvor über den Antrag.

Auch der baden-württembergische CDU-Landeschef Thomas Strobl steht hinter der Idee. "Es geht auch darum, den Kindern und Jugendlichen unsere Werte zu vermitteln. Werte, die aus unserem Grundgesetz folgen. Schwarz-Rot-Gold verkörpert das, ist dafür ein starkes Symbol", so Strobl. In den Schulen gehe es "nicht nur um Lesen, Schreiben, Rechnen".

Beschluss auf dem Bundesparteitag?

Einen entsprechenden Antrag der Schülerorganisation wird die CDU Baden-Württemberg nach eigenen Angaben auf dem Bundesparteitag der CDU am Freitag und Samstag in Leipzig stellen. Laut Parteitagsunterlagen empfiehlt die Antragskommission dem Parteitag, den Antrag anzunehmen.

Kritik kam vom Koalitionspartner im Bund. Der Sprecher des konservativen Seeheimer Kreises in der SPD, Johannes Kahrs, sagte: "Ich bin grundsätzlich froh um jede Deutschlandfahne, die irgendwo weht. Allerdings sind Schulen Ländersache, es sollte also jeweils vor Ort diskutiert werden."

Vorbild USA?

Derzeit werden Schulgebäude nur an einzelnen Feiertagen beflaggt. Einige Landesverbände der Schüler-Union hatten in den vergangenen Jahren wiederholt eine dauerhafte Beflaggung vor Schulgebäuden gefordert, darunter Niedersachsen und Hessen. Eine regelmäßige Beflaggung von Schulgebäuden gibt es bislang etwa in den USA.