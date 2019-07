Für mehr Umwelt- und Klimaschutz soll die Menge des Mülls reduziert werden. In den vergangenen Jahren ist dies in Baden-Württemberg gelungen. Heute will Umweltminister Franz Untersteller (Grüne) die Zahlen für 2018 vorlegen.

In der Abfallbilanz steht zum einen, wie viel Müll die Baden-Württemberger insgesamt produzieren. Zum anderen verzeichnet die Statistik, wo im Land besonders wenig oder viel Müll entsteht. Außerdem wird erfasst, wie sich die Müllgebühren in den einzelnen Orten und Regionen entwickeln. Baden-Württembergs Umweltminister Franz Untersteller (Grüne) will am Vormittag die Abfallbilanz für das Jahr 2018 vorstellen. Im Vorjahr: 139 Kilogramm Haus- und Sperrmüll pro Kopf Nach den letzten Zahlen produzieren Menschen in Baden-Württemberg immer weniger Müll. Das Haus- und Sperrmüllaufkommen sank 2017 auf rund 139 Kilogramm pro Kopf. Das war der niedrigste Wert seit dem Jahr 1990. Damals wurde die Abfallbilanz erstmals vorgestellt. Die Abfallgebühren betrugen 2017 für einen Vier-Personen-Haushalt im Schnitt 152,03 Euro. Müllmenge variiert stark je nach Kommune Verblüffend groß ist stets die Spanne zwischen den Kommunen mit dem meisten und mit dem wenigsten Müll: Unter den Großstädten produzierte Freiburg im Jahr 2017 den Angaben zufolge etwa 108 Kilogramm Haus- und Sperrmüll je Einwohner. Mannheim trug mit 241 Kilogramm die rote Laterne.