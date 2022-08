per Mail teilen

Am Freitag wollen die Verkehrsminster über das 9-Euro-Ticket beraten. Ohne ÖPNV-Investitionen vom Bund nützten weitere Billigtickets nichts, so BW-Verkehrsminister Hermann (Grüne).

In der Diskussion um eine mögliche Fortführung des 9-Euro-Tickets wollen die Verkehrsminister und -ministerinnen der Länder am Freitag in einer Sonderkonferenz eine einheitliche Position formulieren. Das sagte Verkehrsminister Winfried Hermann (Grünen) im SWR.

Hermann: Bund muss Grundfinanzierung für ÖPNV erhöhen

Mit einem eigenen Vorschlag vorpreschen wollte Hermann nicht. Für die Länder sei am wichtigsten, dass die Regionalisierungsmittel für die Grundfinanzierung von Bus und Bahn durch den Bund erheblich erhöht würden. Ein billiges Ticket nütze nichts, wenn Züge abbestellt werden müssten oder nicht modernisiert werden könnten.