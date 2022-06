Überfüllte Züge und Ausfälle: Erste Bilanz zum 9-Euro-Ticket in BW an Pfingsten

Das 9-Euro-Ticket hat um Pfingsten herum für noch vollere Züge in Baden-Württemberg gesorgt. Chaos oder Erfolg - Parteien und Organisationen ziehen erste Bilanz.

Der Andrang an baden-württembergischen Bahnhöfen war am Pfingstwochenende groß. Der Fahrgastverband PRO BAHN erwartet dafür in den kommenden Tagen eine ruhigere Lage an den Gleisen im Land. "Aber wir rechnen damit, dass der nächste Brückentag kommende Woche wieder ein harter Brocken für die Bahn und für Fahrgäste wird", sagte der PRO BAHN-Landesvorsitzende Joachim Barth am Dienstag. Er gehe davon aus, dass die Bahn auf die Erfahrungen der vergangenen Tage reagieren werde. "Aber viel wird sie nicht machen können. So eine Aktion braucht einfach mehr Vorlauf und die Bahn hat keine Reserven."

PRO BAHN fordert mehr Investitionen in Infrastruktur der Bahn

Viele Hauptstrecken seien bereits jetzt so überlastet, dass zusätzliche Züge auf den vollen Strecken gar nicht eingesetzt werden könnten. "Außerdem kostet das alles Geld, und es ist kein zusätzliches Personal da", sagte Barth. Es wäre nicht so einfach, deswegen einfach doppelt so viele Züge einzusetzen, weil es für die drei Monate, in denen sie das 9-Euro-Ticket gebe, benötigt werden.

Sinnvoller wäre es gewesen, erst in die Infrastruktur zu investieren und dafür zu sorgen, dass eine Aktion wie das 9-Euro-Ticket reibungsloser abgewickelt werden kann. "Aber dennoch ist das Wochenende im Großen und Ganzen ein voller Erfolg gewesen. Es hat gezeigt, dass die Leute Bahn fahren wollen und dass die Bahn es im jetzigen Zustand nicht verkraftet."

FDP: Bahn-Infrastruktur ist auf erhöhte Fahrgastzahlen nicht ausgelegt

Laut dem verkehrspolitischen Sprecher der FPD-Landtagsfraktion Baden-Württemberg, Christian Jung, sei vor allem die Deutsche Bahn "nur bedingt auf zusätzliche Kapazitäten im Nahverkehr und zu touristischen Zielen vorbereitet". Dies äußerte er in der Sendung "hr-Info" des Hessischen Rundfunks am Dienstag.

"An vielen touristischen Hotspots hat es sehr viele Ausflügler gegeben, die nicht sofort transportiert werden konnten. Die Bahn-Infrastruktur ist wegen ihres Zustandes nicht auf solche Kapazitätssteigerungen ausgelegt", sagte Jung. Ob das 9-Euro-Ticket ab September für mehr Fahrgäste sorgt, hänge außerdem von der Qualität der Leistungen, Reformen im Nahverkehr wie dem Abbau von unübersichtlichen Verbundsgrenzen zusammen.

Nach Einschätzung des FDP-Politikers sei darüber hinaus über Pfingsten - aber auch schon davor - der Schienengüterverkehr in Deutschland zusammengebrochen. Dies würde dem Wirtschaftsstandort Baden-Württemberg dauerhaft massiv schaden.

Bilanz zum Pfingstwochenende in Baden-Württemberg

Im Land fiel das Pfingstwochenende im Zusammenhang mit dem 9-Euro-Ticket durchwachsen an. Am Bahnhof Ulm sorgte es vor allem für überfüllte Regionalzüge. Teilweise mussten Reisende auf den nächsten Zug warten, um an ihr Ziel zu kommen. Zu überfüllten Zügen kam es auch in der Region Bodensee und Oberschwaben vor allem am Pfingstmontag. Die Deutsche Bahn garantierte eine Mitfahrt auf ihrer Homepage nicht und kündigte auch Zugausfälle an.

Im Rhein-Neckar-Kreis lief der Bus- und Straßenbahnverkehr laut Rhein-Neckar-Verkehr GmbH weitgehend normal. Trotz des 9-Euro-Tickets habe man die Lage unter Kontrolle, so ein Sprecher gegenüber dem SWR. In Heilbronn wurde das 9-Euro-Ticket intensiv genutzt, wie eine SWR-Umfrage in der Innenstadt ergab. Überfüllte Züge und Verkehrschaos blieben weitestgehend aus.

Mit dem 9-Euro-Ticket können Fahrgäste seit vergangenen Mittwoch einen Monat lang bundesweit den Nahverkehr nutzen. Tickets werden für Juni, Juli und August verkauft. Damit sollen Pendlerinnen und Pendler wegen der stark gestiegenen Energiekosten unterstützt werden.