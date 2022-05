Trotz hoher Nachfrage nach 9-Euro-Ticket: BW-Landesregierung unzufrieden

Das geplante 9-Euro-Ticket kommt in Baden-Württemberg gut an. In Stuttgart etwa wurden innerhalb von fünf Tagen rund 23.000 Tickets verkauft. Dabei ist noch gar nicht klar, ob Baden-Württemberg und die anderen Bundesländer am Freitag im Bundesrat für die Idee der Ampel-Regierung stimmen. Grund ist ein Streit um die Finanzierung.