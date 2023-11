Wenn auf engstem Raum, hohes Tempo und weite Sprünge zusammenkommen, dann sprechen wir von Supercross, das ist Motocross in der Halle. Gestern waren in der Schleyerhalle in Stuttgart gleich zwölf junge Fahrer mit vollelektrischen Maschinen am Start. Und wir haben ein Nachwuchstalent zum Auftakt des 39. ADAC Supercross begleitet.