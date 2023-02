Vor 80 Jahren wurden Sophie Scholl, ihr älterer Bruder Hans sowie Christoph Probst in München mit der Guillotine hingerichtet. An vielen Stellen in Ulm bleibt die Erinnerung bis heute bestehen.

