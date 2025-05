80 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs: "Demokratie gegen Feinde verteidigen"

Am 8. Mai 1945 endete der Zweite Weltkrieg. Daran wird auch in Baden-Württemberg mit mehreren Veranstaltungen erinnert.

80 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs und der Befreiung Deutschlands vom Nationalsozialismus finden am Donnerstag in Baden-Württemberg Gedenkveranstaltungen statt.

Auf einer Kundgebung der Gewerkschaften in Stuttgart wird am Nachmittag die baden-württembergische Wissenschaftsministerin Petra Olschowski (Grüne) erwartet. In Mannheim findet am Abend ein zentraler Gottesdienst in der Christuskirche statt, dort wird Oberbürgermeister Christian Specht (CDU) sprechen.

BW-Landtagspräsidentin Aras: "Demokratie verteidigen"

Der baden-württembergische Landtag wird vor der nächsten Plenarsitzung am kommenden Mittwoch der Opfer des Nationalsozialismus gedenken. Landtagspräsidentin Muhterem Aras von den Grünen rief zum 80. Jahrestag des Kriegsendes dazu auf, die Demokratie gegen ihre Feinde zu verteidigen.

In Zeiten, in denen der Rechtsextremismus erstarke, gelte es mehr denn je die richtigen Schlüsse aus der Vergangenheit zu ziehen und die Menschenwürde zu schützen, so Aras.