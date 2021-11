Mehr als 700.000 Euro Zuschuss für junge Unternehmen

Um junge Unternehmen in Baden-Württemberg zu unterstützen, hat die Landesregierung die Mittelständische Beteiligungsgesellschaft (MBG) mit 730.000 Euro bezuschusst. Mit dem Zuschuss werde ein wichtiges Aufbruchssignal für die Nach-Corona-Zeit gesendet, sagte Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU). Die MBG ist ein eine privatwirtschaftlich organisierte Institution der regionalen Wirtschaftsförderung, die in kleine und mittlere regionale Unternehmen und Start Ups investiert. Durch eine solche "stille Beteiligung" können Unternehmensgründerinnen und -gründer aus Sicht des Wirtschaftsministeriums ihr wirtschaftliches Eigenkapital erhöhen, ihren Kreditrahmen erweitern und so ihre Bonität verbessern. "Unser Zuschuss ermöglicht es ihnen zusätzlich, die stille Beteiligung zu besonders attraktiven Konditionen in Anspruch nehmen zu können", so Hoffmeister-Kraut. Junge Unternehmer hätten infolge der Corona-Krise oft zu geringe Sicherheiten oder zu wenig Eigenkapital, um sich Geld bei der Bank zu leihen.