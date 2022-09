Lemberger in Kürnbach: Wie ein Badener mit Württemberger Wein Geschichte schreibt

Ein badischer Winzer baut württembergischen Stammwein an - vor 70 Jahren undenkbar. Aber: Baden-Württemberg wächst zusammen. SWR Aktuell sammelt Geschichte(n) entlang der Landesgrenze.

Ein Lemberger von der Badischen Weinstraße, das ist heute möglich und wird sogar prämiert - 70 Jahre nach Verkündung der Vereinigung: Am 25. April 1952, wurde aus den amerikanisch und französisch besetzten Gebieten das Bundesland "Baden-Württemberg". Die Vereinigung der Verwaltungseinheiten Württemberg-Baden, Württemberg-Hohenzollern und Baden war aber keine Liebeshochzeit.

SWR Aktuell sammelt "Grenzgeschichten" "Grenzgänger" gibt es in Baden-Württemberg inzwischen einige, und so mancher Badener und Württemberger quittiert den viel besungenen kleinen Unterschied im Alltag mit einem Achselzucken - aber nicht alle. SWR Aktuell macht sich deshalb auf die Reise entlang der inner-baden-württembergischen Grenze und sammelt in einer Reportagereihe Erzählungen und Erlebnisse. Los geht’s am 25. März um 19:30 Uhr im SWR Fernsehen. Wenn auch Sie Begebenheiten mit der Einig- oder Uneinigkeit unseres Landes kennen, dann schreiben Sie doch ebenfalls ein Stückchen Geschichte Baden-Württembergs, gleich unten in den Kommentaren zu diesem Artikel.

Bei einer Volksabstimmung im Jahr 1951 hatten sich in Württemberg zwar mehr als 92 Prozent der Bevölkerung für diese Vereinigung ausgesprochen, doch in Nordbaden waren es nur noch 57 Prozent. In Südbaden votierten sogar mehr als 62 Prozent der Menschen dagegen. Sie sahen sich übervorteilt, wollten die Wiederherstellung des alten Landes Baden oder fühlten sich gar vom "Schwäbischen Imperialismus" bedroht; ein Gefühl, das bis heute nicht ganz aus den Köpfen der Menschen verschwunden ist.

Weinbauer Plag schert sich nicht um Landesgrenzen

Auch beim Weinbau im Land wird nach wie vor unterschieden zwischen dem Verband Baden und dem Verband Württemberg. Winzer Philipp Plag aus dem badischen Kürnbach (Kreis Karlsruhe) kümmert das wenig. Er hat seine Weinberge direkt an der Grenze und baut den württembergischen Stammwein, den Lemberger, an - und das mit Erfolg: Für seinen Wein hat Plag den Lemberger-Preis und den deutschen Rotweinpreis bekommen. Etwas, das seine Kolleginnen und Kollegen in Schwaben bestimmt etwas "fuchst", wie er im SWR-Interview mit einem Lächeln erzählt.

Eine Württembergerin auf Abwegen?

Noch mehr fuchst die Weinbauer "auf der anderen Seite" vielleicht, dass Plag auch noch eine "Grenzgängerin" als Mitarbeiterin beschäftigt. Doch Luise Müller aus dem württembergischen Dürrenzimmern (Kreis Heilbronn) räumt auf mit dem Lagerdenken: Sie habe nach einem Betrieb geschaut, der sie interessiert habe. Und da, so die junge Frau, war es ihr "zunächst einmal egal ob Baden oder Württemberg. Irgendwo ist es ja doch das Gleiche".

Kunden schätzen Qualität - egal von wo

Das finden übrigens auch die Kundinnen und Kunden von Philipp Plag. Tatjana Mohr, Weinliebhaberin aus Kürnach, zum Beispiel erklärt: "Die Böden wissen ja auch nicht so ganz genau, wo die Grenze ist, und die Rebstöcke wahrscheinlich auch nicht. Wenn der Winzer das mit Liebe macht, ist das wahrscheinlich egal, ob in Baden oder Württemberg." Und Alfred Heckel vom Weinkonvent Dürrenzimmern kann sich sogar eine baden-württembergische Weinkönigin vorstellen.