Das politische Berlin gratuliert zum Landesjubiläum

Am 25. April 1952 wurde aus Baden, Württemberg-Baden und Württemberg-Hohenzollern ein neues Bundesland. Zum 70-jährigen Jubiläum gab es nun prominente Glückwünsche aus Berlin.

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) gratuliert allen Baden-Württembergerinnen und Baden-Württembergern zu den Errungenschaften aus 70 Jahren gemeinsamer Landesgeschichte. Das Jubiläum des Landes Baden-Württemberg sei für alle in Deutschland und vor allem im 'Ländle' ein Grund zu feiern. Denn das Land sei eine der innovativsten Regionen Europas, so der Kanzler.

Nicht überall herrschte Freude über den neuen Südweststaat

Als im April 1952 aus Württemberg-Baden, Württemberg-Hohenzollern und Baden nach einer Volksabstimmung ein gemeinsames Bundesland wurde, war die Freude nicht ungeteilt: Die Menschen in den badischen Landesteilen hatten mehrheitlich gegen eine Vereinigung gestimmt, während die Württembergerinnen und Württemberger überwiegend dafür votierten.

Der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz erinnert jetzt an die Einzigartigkeit dieser Volksabstimmung, die nur aufgrund einer Sonderregelung zustande gekommen war: "So etwas hat es nur in diesem einen Fall bisher gegeben."

Baden-Württemberg und seine Imagearbeit: "Ein Knaller"

Für den Präsidenten des Bundesrates, Bodo Ramelow (Linke), war die Imagekampagne des Landes 'Wir können alles. Außer Hochdeutsch' ein "Knaller". "Ihr könnt alles und manchmal sogar Hochdeutsch", so der Thüringische Ministerpräsident.

Persönliche und baden-württembergische Werte

Die Kulturstaatssekretärin und ehemalige Vizepräsidentin des Bundestages, Claudia Roth (Grüne), ist in Ulm geboren. Sie habe dort den aufrechten Gang gelernt, sagt Roth in ihren sehr persönlichen Glückwünschen. Baden-Württembergs Werte seien für sie demokratisches und mutiges Denken.

