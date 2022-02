per Mail teilen

Der Stuttgarter Fernsehturm feiert Jubiläum: Um den Fernseh-Empfang in der Region zu verbessern, wurde das markante Bauwerk aus Stahlbeton vor genau 66 Jahren - am 5. Februar 1956 - in Betrieb genommen. Inzwischen gilt der fast 217 Meter hohe Turm als Wahrzeichen der Landeshauptstadt - und ist bei den Stuttgartern wie auch bei Touristen gleichermaßen beliebt.