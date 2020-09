Das Thema Digitalisierung an Schulen ist seit Corona präsenter denn je. Dabei gibt es interaktive und elektronische Angebote schon lange - zum Beispiel in Form von Schulfernsehen, eine Art Frühform des digitalen Lernens. Sie wird am Dienstag 50 Jahre alt.

