Naturpark Schönbuch feiert 50-jähriges Bestehen

Der Naturpark Schönbuch ist der älteste Naturpark in Baden-Württemberg. Er besteht seit 1972. Ursprünglich war geplant, in dem Gebiet einen Flughafen zu errichten. Aber das scheiterte am Widerstand der Bevölkerung. Am Wochenende nun feierte der Naturpark Schönbuch sein 50-jähriges Bestehen - mit einem bunten Programm im und um das Kloster Bebenhausen bei Tübingen.