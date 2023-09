50 Jahre Militärputsch in Chile - Chilenen fanden Zuflucht in BW

Am 11. September 1973 putschte sich das Militär unter General Pinochet in Chile an die Macht. Tausende flohen ins Ausland. Auch Crístian Andrade Escobar - nach Stuttgart-Wangen.

Crístian Andrade Escobar war 13 Jahre alt und lebte mit seinen Eltern, seinem älteren Bruder und seiner jüngeren Schwester in San Miguel, einem Arbeiterviertel mitten in der Hauptstadt Santiágo de Chile. Der etwas verträumte Junge mochte Pflanzen und Tiere und war verliebt, in Elcira, die hübsche Nachbarstochter. Doch sein Leben änderte sich am 11. September 1973 auf einen Schlag.

In der Hauptstadt Santiágo de Chile fuhren Panzer auf, die Militärs riefen die Bevölkerung auf, die Häuser nicht zu verlassen und verlasen Namen auf Fahndungslisten. Crístian hörte Flugzeuge und Hubschrauber über sich kreisen. Sein Vater war zuhause, seine Mutter im Krankenhaus. "Uns war klar, dass wir uns auf das Schlimmste vorbereiten mussten", erzählt der heute 63-Jährige.

Crístian Andrade Escobar heute - 50 Jahre nach dem Militärputsch. SWR Susanne Babila

"Als wir die Militärs auf der Straße sahen, war uns klar, dass wir verfolgt sind und verfolgt werden und dass wir uns schützen müssen und dass wir das Maul halten müssen und nicht mehr über Allende oder über die Zugehörigkeit unserer Eltern zur Gewerkschaft sprechen dürfen."

Ins Exil geflohen: Trauma hält bis heute an

Sein Vater Carlos Andrade war ein bedeutender Gewerkschaftsführer und stand ganz oben auf den Fahndungslisten der Militärs. Er wurde am 28. September 1973 verhaftet. Von diesem Tag an war seine Mutter mit drei Kindern alleine. Die Angst vor Verfolgung und die Sorge um Vater und Ehemann ließ die Familie fast verzweifeln. Die Versorgungslage war schlecht und Christian hatte oft Hunger.

Das Archivbild vom 11. Seember 1973 zeigt Einheiten des chilenischen putschenden Militärs des damaligen Heeresgenerals, Augusto Pinochet auf einem Dach beim Beschuss des Präsidenten-Palast in Santiago de Chile. Bei der Erstürmung des Moneda-Palastes in der chilenischen Hauptstadt kam der gewählte Staatspräsident Salvador Allende Gossens ums Leben. Eine Militärjunta unter Führung von Pinochet übernahm die Macht und führte bis 1990 eine brutale Diktatur. picture-alliance / Reportdienste picture-alliance / dpa

"Uns wurde über die Jahre klar, dass diese Zeit unsere Gesundheit stark angeschlagen hat. Nicht nur wegen der fehlenden Nahrung, sondern es ist ein Trauma."

11. September 1973: Tag des nationalen Traumas in Chile

Der Militärputsch unter General Augusto Pinochet ist für viele Chileninnen und Chilenen ein kollektives Trauma. An diesem Tag wurde der Palast des chilenischen Präsidenten Salvador Allende aus der Luft angegriffen. Später wurde er tot in seinem Büro gefunden. Einem Obduktionsbericht zufolge, soll er sich selbst erschossen haben.

Hintergrund: Wie kam es zum Militärputsch in Chile? Wer war Salvador Allende? Als das Volk 1970 den Kandidaten des linken Wahlbündnisses Unidad Popular (UP), mit einer knappen Mehrheit zum Präsidenten wählte, war Chile ein tief gespaltenes, politisch zerrissenes Land. Die Mehrheit der Bevölkerung litt an Hunger, fast jedes dritte Kind starb an Unterernährung und Krankheiten. Großgrund- und Minenbesitzer besaßen den Reichtum des Landes und die Macht. Allende setzte auf eine Politik der Verstaatlichung von Schlüsselindustrien, zum Beispiel des Kupferbergbaus, der zuvor in US-amerikanischem Besitz war, und auf eine Bodenreform. Mit ihm wurden die Preise für Mieten und Lebensmittel eingefroren, Bildung und medizinische Versorgung kostenfrei, und jedes Kind bekam in der Schule einen halben Liter Milch. Der charismatische Politiker wurde zur Hoffnung für Arbeiter und Bauern und zum Feind von Industriellen, Konservativen und Großgrundbesitzern. Gemeinsam mit der US-amerikanischen Regierung destabilisierten sie die Regierung und schufen damit die Voraussetzungen für einen Militärputsch.

Am 11. September 1973 endete der Traum auf einen Sozialstaat. Die Unidad Popular, ein Bündnis chilenischer Parteien und Gruppierungen, die sich für soziale Reformen und die Rechte der Arbeiter einsetzten, war zerschlagen.

Vater kam ins Konzentrationslager

Arbeiter und Bauern leisteten Widerstand. Das Lied "El pueblo unido jamas será vencido" - auf deutsch: "Ein geeintes Volk wird nie besiegt werden" wird zum Symbol für den Kampf gegen die Diktatur Pinochets. Doch gegen das hochgerüstete Militär waren sie machtlos. Wie Crístians Vater wurden zehntausende Arbeiterinnen, Sozialisten, Kommunistinnen und Gewerkschafter verschleppt. Viele von ihnen erschossen.

Eineinhalb Jahre verbrachte Carlos Andrade in mehreren Konzentrationslagern, zuerst im Nationalstadion, das für seine grausamen Foltermethoden berüchtigt war. Ausgehungert und fast zu Tode misshandelt, wurde er in das politische Gefangenenlager Chacabuco transportiert, das in der sengenden Hitze der Atacama-Wüste im Norden von Chile lag. Danach kam er ins Konzentrationslager Puchuncavi, das in der Nähe der Hafenstadt Valparíso lag. Dort konnte ihn Crístian zum ersten Mal besuchen. "Er war so dünn wie ich mit meinen 13 Jahren. Das war für mich ein Schock", erinnert er sich.

"Ich habe meinen Vater umarmt, mich umgeschaut und überall Militär gesehen. In diesem Moment fühlte es sich nicht so an, dass ich meinen Vater umarmen würde, denn ich konnte einfach nicht akzeptieren, dass wir uns an einem Platz treffen, der nicht unser Zuhause ist."

Christians Mutter Sylvia suchte Hilfe beim "Ökumenischen Komittee für Frieden", das sich für die Opfer und ihre Angehörigen einsetzte. Ihr Vizepräsident war der evangelisch-lutherische Bischof Helmut Frenz, der 1965 als junger Auslandspfarrer mit seiner Familie aus Deutschland gekommen war.

Das Engagement von Bischof Helmut Frenz Den Militärs wurde Bischof Frenz und seine Arbeit zum Ärgernis. Sie verwiesen ihn 1975 des Landes und lösten das ökumenische Komitee auf. Kardinal Raúl Silva Henríquez gründete daraufhin das "Vikariat der Solidarität" und machte sein Haus in Santiago de Chile zur Zentrale der Menschenrechtsarbeit. Dieser Einsatz kostete auch katholischen Priestern das Leben und ergab erhebliche Konflikte mit dem Vatikan, der den Putsch unterstützte und die Gräueltaten des Folterregimes als linke Propaganda abtat. Durch den Einsatz für die Verfolgten wurde Frenz international bekannt und zum ersten Generalsekretär von Amnesty International in Deutschland ernannt.

Die Familie floh nach Deutschland - ein Leben im Exil

Zehntausende Chileninnen und Chilenen flohen ins Ausland. Insgesamt kamen nach und nach 6.000 politische Flüchtlinge in das damals geteilte Deutschland, zwei Drittel von ihnen in die Bundesrepublik, darunter war auch Crístians Familie.

Cristian Andrade Escobar (Mitte) mit seinen Geschwistern in Chile und nach seiner Flucht in Stuttgart, Deutschland. Foto: Privat

Sein Vater hatte die Folter überlebt und wurde des Landes verwiesen. Mit Hilfe von Amnesty International kamen sie 1975 mit nur einem Koffer und einem Sack Kleider in ihren Händen im Flughafen Frankfurt an, zogen von dem Erstaufnahmelager in Rastatt nach Göppingen, Nürtingen und nach Stuttgart-Wangen, wo sie in der evangelischen Gemeinde St. Michael herzlich aufgenommen wurden.

Marlies Hollich lebt am Fuße der Michaelskirche, am Kirchweinberg. Als junge Frau arbeitete die gläubige Christin als Gemeindehelferin und leitete Jugend- und Kindergruppen. Als der Gemeindepfarrer auf der Suche nach einer Wohnung für die Familie war, vermittelte Marlies Hollich eine Wohnung in ihrem Haus.

Marlies Hollich ist heute 80 Jahre alt. SWR Susanne Babila

"Sie haben ja auch keine Möbel gehabt und irgendwie hatten sie nachher eine ganz schöne Wohnung mit all dem, was ihnen geschenkt worden war. Wir waren sehr viel beieinander oder haben einfach geholfen."

Jemand aus der Gemeinde leitete dann auch in die Wege, das Carlos Andrade bei Daimler arbeiten konnte. So fand Crístians Vater Arbeit in Stuttgart. Ob Behördengänge, Arztbesuche oder Unterstützung beim Deutsch lernen - Marlies Hollich half, wo sie konnte. Crístian war 15, sein Bruder Carlos 17 und seine Schwester Edith 14 Jahre alt. Die Teenager hatten in Chile alles zurückgelassen, auch ihre Freunde. "Wir haben uns langsam angenähert. Mit der Sprache, das war auch noch ein bisschen schwierig", erinnert sich Hollich.

Leben im Exil in Stuttgart-Wangen

Zwischen Marlies Hollich, die heute 80 Jahre alt ist, und Familie Andrade-Escobar entwickelte sich eine tiefe Freundschaft. Marlies Hollich schildert Crístians Mutter als stille, zurückhaltende Frau, die sehr unter Heimweh und dem Leben in der Fremde litt. Dazu das Trauma der Verfolgung und die Sorge, um Angehörige und Freunde. Sie wurde schwerkrank und starb mit 46 Jahren im Exil. Für Crístian, seinen Vater Carlos und seine Geschwister ein tiefer Schmerz. Ihre Mutter wurde zur Beerdigung nach Chile überführt.

Kraft gab vielen Exil-Chileninnen und -Chilenen der Zusammenhalt und der geeinte Widerstand gegen das Pinochet-Regime. Die Jungen lernten schnell deutsch und knüpften Freundschaften. Crístian trug Jeansjacke und Schlaghosen und machte eine Ausbildung zum Drucker. In vielen deutschen Städten entstanden Chile-Komittees, die sich mit den Geflüchteten solidarisierten und Aufklärungsarbeit leisteten. Crístian und seine Familie setzten ihren politischen Widerstand im Exil fort und es entstand in Deutschland eine große Solidaritätsbewegung, erzählt Marlies Hollich: "Mich hat einfach fasziniert, wie sie mit soviel Hoffnung doch versucht haben, in die Zukunft zu schauen."

Rückkehr nach Chile: In den Widerstand

1987 kehrten Crístian und sein Bruder nach Chile zurück. Und gingen in den Widerstand. Vater Carlos folgte ihnen später nach. Er beschreibt eine unbändige Wut, die deutlich gemacht habe, dass sie zurück nach Chile gehen mussten. Und: "dass es notwendig ist, auch dafür das Leben zu geben, wenn es dem Ziel der Demokratie zugutekommt."

Crístian Andrade Escobar lebt seit seiner Rückkehr in Santiágo de Chile. Sein Vater starb vor zwei Jahren an Krebs. Zu Marlies Hollich hat der 63-Jährige bis heute Kontakt. Augusto Pinochet starb 2006 und wurde nie für die Verbrechen der Militärdiktatur verurteilt.

Escobar vergleicht das Trauma mit einem Stachel im Schuh, mit dem man durchs Leben gehe: "Es wird kein Verzeihen, es wird kein Vergessen geben. Ni perdon, ni olvido. Und das zeigt, dass man mit dieser Situation sein ganzes Leben laufen muss."

