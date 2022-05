per Mail teilen

Vor 50 Jahren haben türkische Gastarbeiter den Döner ins Land gebracht und auf den deutschen Gaumen angepasst. In vielen Städten in Baden-Württemberg gibt es mittlerweile mehr Döner- als Currywurst-Buden. In Mannheim, einer der baden-württembergischen Dönerhochburgen, gibt es alles beim Döner: Nachhaltigkeit, Kulinarik und auch Preis-Dumping.