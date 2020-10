Lange nach anderen Herstellern bietet jetzt auch Apple seine neuen Smartphones mit dem schnellen Mobilfunkstandard 5G an. Doch wie weit verbreitet ist die Technik im Südwesten? Und ist das Netz immer schneller?

Wie es um die Verbreitung von 5G in Baden-Württemberg und Rheinland Pfalz steht, kommt auf den jeweiligen Netzbetreiber an. Die Deutsche Telekom erreicht nach eigenen Angaben schon jetzt mehr als die Hälfte der Menschen in Deutschland mit 5G. Das heißt, vor allem die großen Städte sind meist schon jetzt mit 5G versorgt: Stuttgart, Mainz, Mannheim, Ludwigshafen und Karlsruhe. Aber es gibt auch Ausnahmen: In Kaiserslautern gibt es zum Beispiel noch große Lücken im Netz.

Ländliche Gebiete noch schlecht versorgt mit 5G

Probleme gibt es außerdem noch auf dem Land: Der Schwarzwald, die Schwäbische Alb, die Eifel und der Pfälzer Wald sind bislang noch weitestgehend nicht von 5G abgedeckt.

Bei Vodafone besteht das 5G-Netz dagegen fast nur aus einzelnen Flecken, wo es den LTE-Nachfolger schon gibt. Diese Flecken sind tendenziell auch in den Ballungsgebieten verteilt, wenn auch eher sporadisch. Aber es scheint auch einzelne etwas kleinere Pionier-Regionen zu geben. Zum Beispiel in Rheinland-Pfalz sind es Wittlich (Kreis Bernkastel-Wittlich) oder Haßloch (Kreis Bad Dürkheim). In Baden-Württemberg sind es Baiersbronn (Kreis Freudenstadt) oder Buchen (Neckar-Odenwald-Kreis).

Am kleinsten dürfte derzeit noch das O2-Netz sein. 15 Städte in Deutschland sind hier seit Oktober am 5G-Netz. Im Sendegebiet des SWR sind das nur Stuttgart und Mannheim. 50 Prozent der Bevölkerung, wie die Telekom sie wohl bereits jetzt erreicht, will O2 erst bis Ende 2022 mit 5G versorgen.

Ist 5G wirklich schneller als LTE?

5G kann bis zu zehn Mal schneller sein als LTE. Immer wieder aber hört man von Problemen, diese Top-Geschwindigkeiten zu erreichen. Teilweise soll die Verbindung in der Praxis sogar langsamer sein.

Um die hohe Geschwindigkeit zu erreichen müssen eine ganze Menge Anforderungen im Netz erfüllt sein – vor allem, dass es wirklich ein eigenständiges 5G-Netz gibt. Bisher wird aber größtenteils die Infrastruktur des bisherigen 4G-Netzes mitgenutzt. Nur so kann die Telekom das Netz derzeit so schnell ausbauen. Das geht aber auf Kosten der Geschwindigkeit.

5G sollte immer schneller sein

Tatsächlich kann es deswegen in einzelnen Funkzellen passieren, dass 5G langsamer ist als LTE. Das scheint aber eher die Ausnahme zu sein und wird sicher auch mit jedem Funkmast, den die Anbieter aufstellen oder upgraden besser. Schon jetzt verspricht zumindest die Telekom in der Regel mindestens dieselbe Surfgeschwindigkeit bei 5G wie bei LTE. In der Regel sollte 5G aber tatsächlich schon jetzt ein paar Megabit schneller sein.