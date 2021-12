27 neue Richterstellen in BW - vor allem wegen Dieselklagen

In Baden-Württemberg sollen 27 zusätzliche Richterstellen geschaffen werden, um die große Anzahl an Dieselverfahren zu bewältigen, teilte das Justizministerium am Donnerstag mit. Das zusätzliche Personal wird durch die Verabschiedung des Landeshaushalts möglich. Besonders stark profitieren Gerichte in Stuttgart von zusätzlichen Stellen. Beim Landgericht sind 17 neue Stellen vorgesehen, beim Oberlandesgericht fünf. Laut Justizministerin Marion Gentges (CDU) sei Baden-Württemberg von den Dieselverfahren "regelrecht überschwemmt" worden. Seit 2018 seien fast 65.000 Verfahren dazu eingegangen. An den Landgerichten sei das jedes vierte eingehende Verfahren. Das Stuttgarter Landgericht sei aufgrund des Sitzes der Daimler AG besonders belastet. Ein Rückgang an Dieselklagen sei nicht in Sicht.

Insgesamt 40 Stellen im BW-Justizwesen In einer früheren Version dieses Artikels war von 40 neuen Richterstellen die Rede. Diese Zahl bezieht sich jedoch auf die Stellen, die insgesamt an den Gerichten in Baden-Württemberg geschaffen werden. Nur bei 27 dieser Stellen handelt es sich aber um Posten für Richterinnen und Richter.