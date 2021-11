per Mail teilen

Die Internationale Bachakademie in Stuttgart feierte am Dienstag ihren 40. Geburtstag. Johann Sebastian Bach war zwar nie in Stuttgart, dennoch ist die Stadt eines der weltweit bedeutendsten Zentren der Bach-Pflege. Denn die Stiftung Internationale Bachakademie Stuttgart hält das Musikerbe Bachs und seiner Nachfolger lebendig: durch viel Forschung und natürlich Konzerte.