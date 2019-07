In Stuttgart findet am Samstag die CSD-Parade statt. Rund 7.000 Schwule, Lesben, Bisexuelle und Transgender wollen für Akzeptanz und Gleichberechtigung demonstrieren - wie 1979, als in Stuttgart erstmals Menschen auf die Straße gingen.

1979 hatten erstmals rund 400 Menschen öffentlich auf dem Stuttgarter Schlossplatz für die Rechte von Schwulen und Lesben demonstriert. Der SWR berichtete damals auch mit einem Film über diese erste Christopher-Street-Day-Demonstration (CSD) in der Landeshauptstadt: Die Forderungen waren radikal, die Reaktionen eher reserviert. Dauer 3:31 min Rückblick: Die erste Demo für die Rechte Homosexueller in Stuttgart Am Samstag findet in Stuttgart die 40. Polit-Parade zum Christopher Street Day (CSD) mit rund 7.000 Teilnehmern statt. Bei der ersten Demo 1979 waren die Forderungen radikal - und die Reaktionen reserviert. Zur Christopher Street Day-Parade am Samstag werden in der Stuttgarter Innenstadt mehr als 175.000 Zuschauer erwartet. Die Demonstration steht unter dem Motto "Mut zur Freiheit". CSD-Geschäftsführer: Freiheit verteidigen Es habe in den vergangenen Jahrzehnten viele Erfolge gegeben, sagte der CSD-Geschäftsführer Christoph Michl im Vorfeld. Doch diese scheinen in Gefahr zu sein, es gelte die Freiheit zu verteidigen und die Aufmerksamkeit auf vorhandene Diskriminierungen zu lenken. An der Jubiläumsparade nehmen unter anderem das Stuttgarter Staatstheater mit einer Kutsche und der Star-DJ "Alle Farben" teil.