BW geht in die Warnstufe zurück und lockert die Corona-Regeln ab Mittwoch

Die Landesregierung hat am Dienstag Lockerungen der Corona-Maßnahmen beschlossen. Ab Mittwoch gilt wieder die Warnstufe und in vielen Lebensbereichen die 3G-Regel.

Vieles ändert sich, nur manches bleibt. So zum Beispiel die Maskenpflicht für Erwachsene in öffentlichen Einrichtungen, in Bussen und Bahnen. Ungeimpfte können wieder mehr am gesellschaftlichen Leben teilnehmen als bisher. Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) hat am Dienstag die ab Mittwoch geltenden neuen Lockerungen der Corona-Maßnahmen vorgestellt.

Warnstufe: 3G ersetzt die bisherigen 2G-Regelungen

In vielen Lebensbereichen gilt wieder die 3G-Regel statt wie bisher 2G. Dazu zählen etwa die Bereiche Gastronomie, Veranstaltungen oder Kultur, Freizeit, Messen, Bildung und körpernahe Dienstleistungen, wie etwa der Besuch eines Fitnessstudios. Baden-Württemberg erweist sich dabei als bundesweiter Vorreiter, denn Bund und Länder hatten eigentlich beschlossen, 3G erst ab dem 4. März einzuführen.

Veranstaltungen im Außenbereich bis 25.000 Zuschauer

In der nun geltenden Warnstufe wird eine Auslastung bei Veranstaltungen im Innenbereich bis 60 Prozent der Kapazität oder höchstens 6.000 Personen, im Außenbereich bis 75 Prozent der Kapazität oder 25.000 Besucher möglich. Bei Veranstaltungen unter freiem Himmel sind medizinische Masken möglich. Man werde weiter an dem "mit der Wissenschaft abgestimmten Stufensystem festhalten und sich an der Hospitalisierungsinzidenz orientieren", so Kretschmann. Die Hospitalisierungsinzidenz (HI) liegt in der "Warnstufe" bei 4 oder 250 Covid-Patienten auf den Intensivstationen. Der HI-Wert beträgt aktuell 7,7, auf den Intensivstationen im Land befinden sich aktuell 288 Covid-Patienten, so Ministerpräsident Kretschmann. Die "Alarmstufe" gilt künftig ab einer HI von 15 und 390 Covid-Patienten auf den Intensivstationen.

Öffnung von Clubs und Discos unter Auflagen

Clubs und Discos dürfen in der Warnstufe unter strengen Auflagen im Rahmen der sogenannten 2G-Plus-Regel öffnen. Bei 2G-Plus wird die Ausnahme von der Testpflicht für Geboosterte gestrichen. Außerhalb der Tanzfläche gilt die Maskenpflicht.

"In Clubs und Discos darf gehen, wer vollständig geimpft, geboostert oder genesen ist. Zusätzlich muss ein tagesaktueller Test vorgelegt werden. Aber lediglich auf der Tanzfläche darf die Maske abgelegt werden."

In der Warnstufe entfallen die lokalen Ausgangsbeschränkungen. Bei privaten Treffen dürfen wieder bis zu zehn ungeimpfte Personen dabei sein, Kinder unter 13 Jahren werden nicht mitgezählt. Ministerpräsident Kretschmann spricht von "bedachtsamen Lockerungen". Aber: Durch die Lockerungen werde es umso wichtiger, die Maskenpflicht zu beachten.

Sollte die Belastung der Krankenhäuser mit Corona-Patienten zunehmen und bestimmte Grenzwerte überschreiten, werden die Regeln wieder verschärft, so der Ministerpräsident.