Landesregierung und Landtag in Baden-Württemberg haben das 365-Euro-Ticket für junge Menschen auf den Weg gebracht. Nun müssen Landkreise und Städte über das Angebot entscheiden.

Busse und Bahnen im Nahverkehr rund um die Uhr nutzen für einen Euro am Tag: Landesregierung und Landtag in Baden-Württemberg haben das 365-Euro-Ticket für junge Menschen verabschiedet. Ab September 2022 sollen Schülerinnen und Schüler, Studierende, Auszubildende und Freiwilligendienstleistende das Jugendticket nutzen können. Die Landesregierung will so den ÖPNV im Land attraktiver machen - und stellt 100 Millionen Euro im Jahr für das Ticket zur Verfügung. Die Opposition hatte den Anteil der Kosten kritisiert, der von Stadt- und Landkreisen getragen werden muss.

Das ist geplant beim 365-Euro-Ticket: Das Ticket soll zum 1. September 2022 eingeführt werden. Es soll für junge Menschen bis zum 22. Geburtstag gelten, außerdem für Studierende, Azubis und Freiwilligendienstleistende bis 27 Jahren. Sie alle sollen in Baden-Württemberg vom kommenden September an für einen Euro am Tag landesweit mit Bussen und Bahnen im Nahverkehr fahren können. Der Vorverkauf soll im Frühsommer starten.

365-Euro-Ticket kostet 140 Millionen Euro jährlich

Das landesweite Jugendticket wurde Anfang 2021 im Koalitionsvertrag von Grüne und CDU verankert. Am Dienstag hat das Landeskabinett nun den Eckpunkten für die Einführung des Tickets zugestimmt. Die Finanzierung des Landesanteils hat der Landtag am Mittwoch mit der Verabschiedung des Landeshaushalts 2022 beschlossen. Das Ticket soll laut Verkehrsministerium rund 140 Millionen Euro pro Jahr kosten, wovon das Land nun 100 Millionen Euro trägt. Der Rest muss von Stadt- und Landkreisen aufgebracht werden. Im Jahr 2022, in dem das Ticket von September an starten soll, sind es 27 Millionen Euro, wie das Verkehrsministerium am Mittwoch mitteilte.

Der baden-württembergische Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) will die Nachfrage nach Bussen und Bahnen erhöhen. dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Fabian Sommer

Hoffen auf höhere Nachfrage im ÖPNV

Das Land rechnet damit, dass sich die Nachfrage im öffentlichen Nahverkehr erhöht. "Das Jugendticket gilt auf dem Weg zu Schule, zur Uni, zur Ausbildungsstätte aber auch in der Freizeit", sagte Landesverkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) laut Mitteilung. Jugendliche, die noch kein Abo besäßen, könnten durch das Ticket als neue Fahrgäste hinzugewonnen werden, so Hermann. Man wolle Jugendliche so für Bus und Bahn begeistern und damit einen Beitrag zu Verkehrswende und Klimaschutz leisten. Zudem sollten junge Menschen in Ausbildung oder Studium und deren Familien finanziell entlastet werden. Von den Jugendverbänden, den ÖPNV-Aufgabenträgern und den Verkehrsverbünden gebe es positive Rückmeldungen zur Einführung des Tickets.

"Nun wird es darauf ankommen, dass Landkreise und Städte den Staffelstab übernehmen und Anfang kommenden Jahres entsprechende Entscheidungen in ihren Gremien herbeiführen", erklärte Hermann.

Scharfe Kritik aus Opposition an 365-Euro-Ticket

In der Opposition hatte es vorab Unmut darüber gegeben, dass Kommunen durch das Ticket in der Corona-Pandemie zusätzlich belastet würden. Die örtlichen Gremien müssten über das Angebot entscheiden, nicht das Land, hatte die FDP im Landtag moniert. Die Kommunen stünden aber wegen der Corona-Krise vor massiven Herausforderungen. Grün-Schwarz bestelle, zahlen sollten die Kommunen, hatte die AfD kritisiert. Der SPD geht das Angebot wiederum nicht weit genug. Sie hatte gefordert, das Angebot auf alle Bürgerinnen und Bürger auszuweiten.

Kritik kam auch vom baden-württembergischen Handwerkstag. Er befürchtete einen regionalen Flickenteppich. Beteiligten sich nicht alle Kommunen, drohe eine willkürliche Ungleichbehandlung. Denn wer bei seinem Studien- oder Wohnort Pech habe, komme nicht in den Genuss eines Jugendtickets, hatte Landeshandwerkspräsident Rainer Reichhold gesagt.