Das Land will die Kommunen künftig pro Jahr mit 320 Millionen Euro bei Verkehrsprojekten unterstützen. Das ist fast eine Verdoppelung des Etats.

Statt bisher 165 Millionen Euro pro Jahr sollen kommunale Verkehrsprojekte künftig mit 320 Millionen Euro gefördert werden. Das hat die grün-schwarze Landesregierung am Mittwoch beschlossen. 60 Prozent der Mittel sollen in den öffentlichen Nahverkehr, Rad- und Fußwege fließen. Die restlichen 40 Prozent sind für den kommunalen Straßenbau gedacht. "Wir geben damit auch einen Anreiz, Projekte als Teil eines Umbaus des Verkehrssystems zu planen", so Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne).

Hohe Planungskosten seien bisher für die Kommunen ein Hindernis insbesondere ÖPNV-Projekte anzugehen. Vor allem nachhaltige und klimafreundliche Verkehrsvorhaben sollen gefördert werden, kündigte Hermann an. Projekte, die zur Luftreinhaltung beitragen, werden bevorzugt. Die Kreise und Städt sollen zudem Klimamobilitätspläne erstellen.

Städte- und Gemeindetag: Geld wird nicht ausreichen

Städte- und Gemeindetag begrüßen die Aufstockung der Mittel. Der Gemeindetag befürchtet allerdings, dass das Geld langfristig nicht ausreichen wird. Das Kabinett hat den Gesetzentwurf gebilligt, der Landtag muss dem noch zustimmen.