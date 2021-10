rebio in Rottenburg: regional und bio seit 30 Jahren

Sie waren Pioniere, die Landwirte der Erzeugergemeinschaft rebio. Sie taten sich zusammen, um ihr Biogetreide hier in der Region zu vermarkten. Das war vor 30 Jahren ein mutiger Schritt.

Knapp vierzig Biobauern aus den Regionen Neckar-Alb, Schwarzwald-Baar-Heuberg und Staufen-Teck haben sich 1991 zusammengeschlossen, um Wege zu finden, ihr Bio-Getreide gemeinsam zu verkaufen. Denn Vermarktungswege für Biobauern gab es damals praktisch nicht, viele mussten ihre Sachen selbst auf den Markt bringen. Sie gaben sich den Namen rebio für regional und biologisch. Jetzt feiert rebio seinen dreißigsten Geburtstag, und es sind nicht mehr nur 40 Landwirte dabei, sondern 160. Geschäftsführer ist Daniel Schloz.

SWR Aktuell: Seit damals hat sich bestimmt einiges geändert, oder?

Daniel Schloz: Als ich selber noch gar nicht Geschäftsführer war, mussten wir quasi die Vermarktungswege für unsere Landwirte finden. Wie bringe ich das Getreide bis zum Endkunden, also bis zum Bäcker als Mehl, und der bringt es dann zum Endkunden? Diese Frage war eine der wichtigsten damals. Man wollte eine langfristige, stabile Vermarktung aufbauen und mit einer gesicherten Abnahme für die Landwirte.

Daniel Schloz, Geschäftsführer der Erzeugergemeinschaft rebio in Rottenburg SWR Anette Hübsch

Bio-Produkte waren ja vor 30 Jahren längst noch nicht so populär wie heute. Insofern war es bestimmt deutlich schwieriger, diese Wege aufzustellen, oder?

Genau, die Nische war viel kleiner. Es gab fast keine Mühle, die wusste, wie man Bio vermahlt, wie man das korrekt macht, damit es Bioland bleibt. Wir wollten ja vom Bioland-Getreide auch einen Bioland-Mahl bekommen. Und diese Fragen, die waren alle noch zu wenig geklärt, weil einfach zu wenig Bioland-Landwirte hier waren.

Das haben Sie alles aufgebaut. Was haben Sie seitdem noch alles zusätzlich gemacht?

Am Anfang war das Brotgetreide. Dann kam natürlich Hafer als Flockengetreide dazu. Man wollte auch eine weite Fruchtfolge Futtergetreide. All diese Dinge waren auch noch in der Vermarktung nicht entwickelt. Das hat die rebio mitentwickelt. Und auch dort versucht, langfristige Kunden zu gewinnen und stabile Abnahmepreise garantieren zu können. Das war so mal das erste Bündel. Dann kam der zweite Schritt: Man konnte eine Tiervermarktung für die Landwirte aufbauen.

Wichtig auch dabei: die kurzen Wege. Also es ging nicht nur darum, irgendwie zu vermarkten, sondern in der Nähe zu vermarkten.

Genau, die regionale Bioland-Vermarktung, die ist auch heute noch unser Ziel. Es ist natürlich so, dass es heute mit einem wachsenden Markt natürlich auch mal Ware gibt, die aus Baden-Württemberg rausgeht oder auch eine Ware, die reinkommt, wenn sie hier zu knapp ist. Aber das Ziel ist von unseren Landwirten, hier in Baden-Württemberg die Ware zu den Kunden in Baden-Württemberg zu bringen.

Wie hat sich Ihr Verhältnis zur Politik gewandelt in diesen 30 Jahren?

Wir waren am Anfang eine sehr kleine Nische, die für die Landwirtschaftsämter oder die Ministerien ein geringes Gewicht hatte. Das wurde zwar beachtet und auch geachtet, aber es war nicht so, dass wir in den Fokus gerückt sind. Heute, seit das Land Baden-Württemberg sich das Biodiversitätsstärkungsgesetz gegeben hat, sind wir auch gefragt in der Beratung von den ganzen Ämtern, vom Ministerium bis hin zu den Landwirtschaftsämtern.