per Mail teilen

In der Karlsruhe Hochschule für Gestaltung (HfG9 zeigen die Absolventen ihre Abschlussarbeiten - auch in Medienphilosophie und Medienkunst. Die HfG ist mit rund 400 Studierenden eine kleine Hochschule und vom Konzept her eine Seltenheit: die Studiengänge sind nicht strikt getrennt. Die Seminare und Vorlesungen stehen grundsätzlich allen offen.