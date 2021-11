Nicht alle in Baden-Württemberg wollen in Dauer-Alarm-Stimmung bleiben. Vor allem die nicht, die geimpft sind - und sich davon auch erhofft haben, wieder normal leben zu dürfen. Gerade junge Leute wollen am Wochenende Spaß haben, rausgehen und tanzen. Doch die Warnstufe, die seit dieser Woche im Land gilt, sorgt für neuen Ärger in der Clubszene: Jetzt gilt 2G in den Clubs - nur Geimpfte und Genesene dürfen rein. Lange rätseln mussten die Clubs aber, ob mit oder ohne Maske.