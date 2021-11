Anders als in Friseursalons gilt in Schwimmbädern die 2G-Regel - ungeimpfte Personen können also auch mit Test nicht schwimmen gehen. Das wirkt sich sowohl auf die Bäder, als auch auf die Badegäste aus - wie beispielsweise im Spaßbad "Aquadrom" in Hockenheim (Rhein-Neckar-Kreis).