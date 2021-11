Kassenärzte in BW: "2G-Regel und 3G-Regel gilt in Arztpraxen nicht"

In Baden-Württemberg gilt die "Alarmstufe" und damit ganz überwiegend die 2G-Regel. In vielen Bereiche haben nur noch Genesene und Geimpfte Zugang. Wie ist das in Arztpraxen?

"Die 2G-Regel und die 3G-Regel gilt für Arztpraxen nicht", sagt Kai Sonntag, Pressesprecher der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg (KVBW) auf SWR-Anfrage. 2G steht für geimpft oder genesen; 3G bedeutet geimpft, genesen oder negativ auf das Coronavirus getestet. Eine medizinische Behandlung dürfe nicht von 2G oder 3G abhängig gemacht werden. Das, so betont der KVBW-Sprecher, gelte für niedergelassene Kassenarzt-Praxen. Dabei sei es egal, um welche Fachrichtung es gehe - also Augenarzt, Hausärztin, Kinderarztpraxis oder Psychotherapeutin. Entscheidend sei die kassenärztliche Zulassung. Die seit Mittwoch in Baden-Württemberg geltende "Alarmstufe" ändere daran nichts.

KVBW: "Grundsätzlich besteht Behandlungsanspruch"

"Grundsätzlich besteht ein Behandlungsanspruch", unterstreicht Kai Sonntag. Patientinnen und Patienten müssten beim Arzt oder der Ärztin auch kein Impfzertifikat vorlegen und auch keine Auskunft darüber geben, ob sie gegen das Coronavirus geimpft oder getestet sind. "Das ist eine schwierige Frage", weiß der KVBW-Sprecher. Denn: "Die Praxen haben einen hohen Patientendurchlauf und müssen sich auch selbst schützen." Sonntag spricht von einem "Spannungsfeld" und einer "Herausforderung".

Sondersprechstunden möglich

Als Beispiel nennt der KVBW-Sprecher eine Praxis, in der auch Krebspatientinnen und -patienten behandelt werden. Diese besonders gefährdeten Menschen müssten von den Ärtzinnen und Ärzten geschützt werden, damit sie nicht von anderen angesteckt werden können. "Deshalb bieten die Praxen dann zum Beispiel zu bestimmten Zeiten Sondersprechstunden für Ungeimpfte an", so der KVBW-Sprecher. Das sei rechtlich zulässig. Es gebe aber auch spezielle Sprechstunden für Infektpatientinnen und -patienten, um eine Ansteckung mit dem Coronavirus möglichst zu minimieren. In Kinderarztpraxen wiederum seien bei einer möglichen Ansteckungsgefahr - auch unabhängig von Corona - häufig separate Wartebereiche eingerichtet. "Die Praxen brauchen einfach Möglichkeiten, ihre Patientinnen und Patienten, aber auch das eigene Personal zu schützen", sagt Sonntag.

Andere Bedingungen in Privatarztpraxen

Anders liegt der Fall laut KVBW bei den Privatarztpraxen. Dort könne der Mediziner oder die Medizinerin selbst entscheiden, welche Privatpatientinnen und -patienten er oder sie behandele - und auch unter welchen Bedingungen.

Akut lebensbedrohliche Fälle wie etwa ein Herzinfarkt oder ein Schlaganfall müssten jedoch immer behandelt werden - egal ob von einem Privatarzt oder von einem Kassenarzt, betont KVBW-Sprecher Sonntag.