Wer nur alle vier Jahre "so richtig" Geburtstag hat, freut sich heute wohl besonders. Das gilt in Baden-Württemberg für rund 7.000 Menschen, die am Schalttag Geburtstag haben. In Freiburg gibt's ein Extrabonbon.

Die Stadt Freiburg gratuliert am Samstag allen Schalttags-Geburtstagskindern mit einem Geschenk. Eingeladen sind 133 Geburtstagskinder - zwischen 12 und 16 Uhr - auf den Platz der Alten Synagoge. Die Geschenke-Aktion findet im Rahmen des 900-jährigen Stadtjubiläums von Freiburg statt.

247 Vierjährige feiert ersten "richtigen" Geburtstag

Etwas Besonderes ist der Tag aber sicher auch für die übrigen baden-württembergischen Schalttags-Kinder. 247 von ihnen können am Samstag erstmals am offiziellen Datum ihrer Geburt Geburtstag feiern, auch wenn sie schon 2016 geboren wurden. Viele ältere Schalttags-Kinder feiern ebenfalls mit: Rund 7.000 von ihnen gibt es nach Zahlen des Statistischen Landesamts in Baden-Württemberg. Die Chance, an einem 29. Februar geboren zu werden, liegt übrigens bei etwa 1 zu 1.461. Viermal wahrscheinlicher hat man an einem anderen Datum Geburtstag.

Senioren feiern Volljährigkeit

Wer nur alle vier Jahr Geburtstag hat, der bleibt natürlich jung. In Ulm etwa feiert am Samstag eine Großmutter ihren 18. Geburtstag. Eigentlich wird sie 72, doch rein aus Spaß feiert die Familie ihre "Volljährigkeit", hat ihre Enkelin der "Südwest Presse" mitgeteilt.

Schalttags-Kind Bernd Hocke aus Karlsruhe feiert am Samstag seinen 52. Geburtstag. In den Jahren, in denen er nicht am 29. Februar feiern konnte, feierte er eben am 28. Februar - und zwar mit der gleichen Freude, wie er in SWR1 Leute erzählt:

Alle vier Jahre wieder - Schaltjahr 2020 2020 hält ein seltenes Phänomen bereit: Den 29. Februar. Wir sprechen mit einem Geburtstagskind, das – je nach Rechenweise – 52 oder 13 wird. Wir hören, was es mit Deutschlands urigster Schaltjahres-Geburtstagsparty im Allgäu auf sich hat. Und wir fragen, was an Mythen und Aberglaube rund um den Schalttag dran ist.

Offiziell werden Schalttags-Kinder in Jahren ohne Schalttag allerdings erst am 1. März ein Jahr älter, so sieht es das Bürgerliche Gesetzbuch vor.

Nur fast jedes vierte Jahr ist Schaltjahr

Ein Schaltjahr gibt es übrigens nur fast alle vier Jahre. Das Grundprinzip: Einen 29. Februar gibt es in allen Jahren, die durch vier teilbar sind. 2020 ist ein Schaltjahr, wie auch 2016 und 2012 welche waren. Allerdings gilt das nicht in Jahren, die zugleich durch 100 teilbar sind. Daher hatten die Jahre 1800 und 1900 keinen 29. Februar, genauso wenig wird 2100 einen haben. Doch keine Regel ohne Ausnahme: Ist das Jahr durch 400 teilbar, gibt es wieder einen 29. Februar - so wie im Jahr 2000.

Sonnenumrundung der Erde dauert mehr als 365 Tage

Warum Schaltjahre 366 Tage haben Schalttage gibt es, weil die Erde nicht in exakt 365 Tagen die Sonne umrundet, sondern in 365 Tagen, fünf Stunden und fast 49 Minuten. Deshalb hat das Jahr etwa alle vier Jahre einen Tag mehr.

Das ist so kompliziert geregelt, weil die Erde eben nicht in exakt 365 Tagen die Sonne umrundet, sondern in 365 Tagen, fünf Stunden und fast 49 Minuten. Damit dieses sogenannte Tropische Jahr möglichst mit dem Kalenderjahr übereinstimmt, wird (mit Ausnahmen) alle vier Jahre ein 366. Tag eingefügt. Würde man das unterlassen, dann fiele Weihnachten irgendwann in den Hochsommer. Doch trotz der komplizierten Berechnung hinkt das Kalenderjahr im Schnitt immer noch 27 Sekunden hinterher. Das summiert sich und heißt: In einigen Jahrhunderten muss wohl ein Mal ein weiterer zusätzlicher Tag ausgerufen werden.

Römer terminierten den Schalttag auf Ende Februar

Doch warum wurde der Tag an den Februar angehängt - und nicht einfach ans Jahresende, also als 32. Dezember? Der Ursprung dafür liegt in der Antike. Im Alten Rom endete das Jahr lange Zeit tatsächlich im Februar, während es mit dem Martius (März) begann. Unser heutiger zwölfter Monat war der zehnte, daher heißt er auch Dezember (vom lateinischen Wort "decem", "zehn"). Das römische Jahr zählte über Jahrhunderte 355 Tage; jedes zweite Jahr wurde ein ganzer Schaltmonat hinter den Februar gesetzt, um den Kalender dem Sonnenstand anzugleichen. Roms Herrscher Julius Caesar beendete dann 46 vor Christus dieses Prozedere und führte längere Monate und nur noch einen einzigen Extratag alle vier Jahre ein. Dieser lag weiter Ende Februar, obwohl mit der Julianischen Kalenderreform der Jahresanfang endgültig auf den 1. Januar sprang.