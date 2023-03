Kurz, informativ und unterhaltsam - das Wichtigste für den Morgen und den Tag. Aktuelle Nachrichten für Baden-Württemberg live in unserem SWR Aktuell Newsticker, heute von Martin Heer.

9:10 Uhr Kinder in Baden-Württemberg begehen mehr Straftaten Sollten künftig bereits 12-Jährige Kinder strafmündig sein? Unter anderem Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobl und Justizministerin Marion Gentges (beide CDU) fordern, die Altersgrenze für Minderjährige im Strafrecht zu überprüfen. Der Grund: Die Polizei in Baden-Württemberg hat 2022 so viele Tatverdächtige unter 14 Jahren ermittelt, wie in den vergangenen zehn Jahren nicht. Das liege auch an einem bundesweiten Trend, kinderpornografisches Material in Chats zu teilen. Mein Kollege Florian Barz hat sich die Zahlen angeschaut und eingeordnet - und fasst zusammen, warum der Vorschlag der beiden Minister durchaus auch kritisch gesehen wird: Anstieg um mehr als ein Drittel Kriminalität: Immer mehr tatverdächtige Kinder in BW Die Polizei erfasst immer mehr Tatverdächtige unter 14 Jahren. Ein Grund für den bundesweiten Trend: Kinderpornografische Bilder und Videos, die in Chatgruppen geteilt werden. 12:00 Uhr SWR1 Baden-Württemberg SWR1 Baden-Württemberg

8:16 Uhr Gemeinden im Kampf gegen Werbetafeln Habt ihr auch manchmal das Gefühl, ständig von Werbung umgeben zu sein? An der Bushaltestelle oder in der Fußgängerzone, überall hängen Plakate und stehen Bildschirme. Nicht allen Kommunen gefällt das - sich dagegen zu wehren sei aber schwierig, heißt es vom Gemeindetag Baden-Württemberg. Die Stadt Mössingen (Kreis Tübingen) streitet sogar vor Gericht über eine großflächige, beleuchtete Werbetafel, die ein Unternehmen in einem Wohngebiet aufstellen wollte. Künftig will der Gemeinderat dort große Werbeanlagen in der Kernstadt per Bebauungsplan ganz verbieten: Mössingen Dauerthema in den Kommunen Mössingen wehrt sich gegen Werbetafeln Mössingen hat einem Unternehmen der Werbebranche verboten, eine beleuchtete, knapp vier mal vier Meter große Werbetafel in einem Wohngebiet aufzustellen. War das rechtens? 6:00 Uhr SWR4 BW am Morgen SWR4 Baden-Württemberg

7:31 Uhr Durch Zeitumstellung steigt Risiko für Wildunfälle Vielleicht habt ihr die "geraubte" Stunde durch die Zeitumstellung heute Morgen beim Aufstehen gemerkt. Ein weiterer unschöner Nebeneffekt: Das Risiko für Wildunfälle steigt. Das liegt daran, dass sich der Berufsverkehr mit dem Wechsel zur Sommerzeit am Morgen wieder in die Dämmerung verschiebt, heißt es vom Landesjagdverband Baden-Württemberg. Die Tiere behalten aber ihren natürlichen Rhythmus bei - und werden zudem in dieser Jahreszeit noch von Streusalzresten an die Straße gelockt. Worauf ihr als Autofahrer achten solltet und wie ihr euch am besten verhaltet, wenn doch ein Unfall passiert, haben wir euch bei uns auf Instagram zusammengefasst:

7:13 Uhr Die Verkehrslage in Baden-Württemberg Staus und stockenden Verkehr gibt es derzeit vor allem rund um Stuttgart. Da durch den Streik heute fast keine Busse und Bahnen fahren, könnte es etwas gerade in den Städten voller als üblich auf den Straßen werden. Auch auf der A81 von Würzburg Richtung Heilbron vor dem Tunnel Hölzern staut es sich wegen einer Baustelle. Einen Unfall gab es auf der A81 von Singen nach Stuttgart zwischen Ehningen und Böblingen-Hulb. Vorsicht außerdem, wenn ihr mit dem Auto im Schwarzwald oder auf der Schwäbischen Alb unterwegs seid: Hier warnt der Deutsche Wetterdienst vor Glätte durch gefrierende Nässe. Alle Meldungen findet Ihr hier: Service Aktuelle Verkehrsmeldungen Infos zu Staus, Unfällen, Baustellen und Sperrungen auf Autobahnen und Bundesstraßen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz direkt aus der Verkehrsredaktion des SWR.

6:35 Uhr Bürgerentscheid im Kreis Karlsruhe gegen Tiefengeothermie Rund 140 Grad heiß dürfte das Wasser tief unter der Erde am Oberrhein sein. Gut geeignet also als Energiequelle. Die Stadt Waghäusel (Kreis Karlsruhe) wollte nun ein städtisches Grundstück zu Verfügung stellen, damit dort eine Tiefengeothermie-Anlag errichtet werden kann - mit der sollte das heiße Wasser nutzbar gemacht werden. Daraus wird allerdings nichts, zumindest nicht auf städtischem Grund: Bei einem Bürgerentscheid haben gestern 72,9 Prozent dagegen gestimmt. Erdwärme gilt als nachhaltige Alternative etwa zu Öl und Gas. Bei Geothermie-Anlagen wird dazu tief gebohrt, um das heiße Wasser an die Oberfläche zu bringen. Kritiker warnen, dass das zu Erdbeben führen kann. In Graben-Neudorf (ebenfalls Kreis Karlsruhe) steht bereits eine Geothermieanlage. Erste Bohrungen waren laut Betreiber erfolgreich. SWR

6:15 Uhr Das Wetter in BW: Wochenstart mit Regen und wenig Sonne Ach wenn wir die Uhren gestern auf Sommerzeit umgestellt haben: In Sachen Wetter kehrt heute nochmal ein Hauch Winter zurück. Im ganzen Land soll es regnen, zum Teil mit Schneeregenschauern. Sonnenschein gibt es gelegentlich in der Mitte und im Südwesten von Baden-Württemberg. Die Temperaturen erreichen Höchstwerte zwischen 1 Grad auf der Ostalb und 9 Grad in der Ortenau. In der Nacht kann es frostig werden und dementsprechend glatt auf den Straßen. Erst morgen kommt die Sonne öfter hinter den Wolken hervor, am Mittwoch soll es dann wieder milder werden. Das aktuelle Wetter für euren Ort findet ihr übrigens jederzeit in unserer SWR Aktuell-App oder auf unserer Wetter-Seite. Den Wetterbericht aus den SWR Aktuell Fernsehnachrichten von gestern Abend seht ihr hier: Video herunterladen (44,7 MB | MP4)

Der Untersuchungsausschuss zur sogenannten Polizeiaffäre tagt wieder im baden-württembergischen Landtag. Heute soll Landespolizeipräsidentin Stefanie Hinz vernommen werden. Der Ausschuss dreht sich um sexuelle Belästigung in Landesbehörden, Beförderungspraktiken bei der Polizei und um die Weitergabe eines Anwaltsschreibens durch Innenminister Thomas Strobl (CDU). Ein komplexes Thema - die Hintergründe findet Ihr hier zusammengefasst.

Der drittgrößte deutsche Energieversorger EnBW hat ein ungeplant ereignisreiches Jahr hinter sich. Wie sich insbesondere die Folgen des russischen Angriffskriegs in der Ukraine in der Bilanz für 2022 niedergeschlagen haben, will der Karlsruher Konzern heute bekanntgeben. Mitte Februar hatte EnBW unter anderem dank eines vergleichsweise warmen Dezembers die Prognose wieder angehoben.