Vor genau 25 Jahren wurde der Paragraf 175 abgeschafft. Der ehemalige Karlsruher Bundesanwalt Manfred Bruns gilt als Vorkämpfer für die Abschaffung des Paragrafen.

Der Paragraf 175, auch unter dem Namen "Schwulenparagraf" bekannt, war von 1871 bis 1994 in verschiedenen Fassungen gültig. Dieser stellte sexuelle Handlungen zwischen Männern unter Strafe. Er wurde mit der Gründung des Deutschen Reiches eingeführt, die Nationalsozialisten verschärften diese Regelung.

1989 in der DDR aufgehoben

Die BRD behielt die Regelung. Ab 1973 wurde der Paragraf noch durchgesetzt, wenn Minderjährige unter 18 Jahren beteiligt waren. In der DDR waren ab 1968 noch gleichgeschlechtliche sexuelle Handlungen mit Jugendlichen unter 18 Jahren strafbar, die Regelung galt jedoch auch für Frauen. 1989 wurde das Verbot in der DDR aufgehoben.

Der Bundestag beschloss erst 123 Jahre nach der Einführung des Paragrafen schließlich am 10. März 1994 dessen Aufhebung. Die Reform trat am 11. Juni 1994 in Kraft. Nach Schätzungen des Lesben- und Schwulenverband in Deutschland (LSVD) wurden dadurch bis zu 70.000 Männer verurteilt.

Vorkämpfer für die Rechte Homosexueller

Manfred Bruns ist ehemaliger Bundesanwalt aus Karlsruhe und bekennender Homosexueller. Er gilt als Vorkämpfer für die Abschaffung des Paragrafen 175 vor 25 Jahren. 1985 wurde er von der Bildzeitung geoutet, er hatte berufliche Nachteile und wurde von Kollegen geschnitten. SWR Reporterin Ute Spangenberger hat den mittlerweile 85 Jahre alten Mann zuhause besucht. Im Video erinnert er sich: "Man konnte Homosexualität nicht bennennen, es sind Männer, die machen aus Überdruss irgendwelche Abartigen Sachen." Er erzählt, mit welchen Schwierigkeiten Homosexuelle vor 25 Jahren zu kämpfen hatten.

