Kurz, informativ und unterhaltsam - das Wichtigste für den Morgen und den Tag. Aktuelle Nachrichten für Baden-Württemberg live in unserem SWR Aktuell Newsticker, heute von Matthias Deggeller.

6:51 Uhr Bayern trennt sich von Nagelsmann Fußball-Rekordmeister Bayern München trennt sich nach SWR-Informationen von Trainer Julian Nagelsmann. Favorit auf die Nachfolge laut "Kicker": Thomas Tuchel. Mit Tuchel hatte die Clubführung demnach in den vergangenen Tagen Kontakt. In der Bundesliga sind die Bayern seit Sonntag nur noch Zweiter. Tuchel gewann 2021 mit Chelsea die Champions League, wurde dort im vergangenen September aber nach einem schwachen Saisonstart freigestellt. Über dieses Thema berichtet SWR1 BW am 24. März 2023 um 7 Uhr. Medienberichte FC Bayern trennt sich offenbar von Nagelsmann Nach übereinstimmenden Medienberichten hat der FC Bayern München seinen Trainer Julian Nagelsmann entlassen. Der Nachfolger soll bereits feststehen: Thomas Tuchel. Vom deutschen F…

6:19 Uhr Kreisrat Gallus sollte ermordet werden Und auch in diesem beunruhigenden Fall gibt es Neuigkeiten. Nach den Schüssen auf den FDP-Kommunalpolitiker Georg Gallus in Hattenhofen (Kreis Göppingen) geht die Polizei mittlerweile von einem gezielten Mordanschlag aus - das wurde gestern Nachmittag bekannt. Momentan werden Spuren vor Ort ausgewertet, dem oder den Tätern will man unter anderem mit der Auswertung von Handydaten auf die Spur kommen. Der Tatort liegt außerhalb der Gemeinde, daher rechnen die Ermittler nicht mit Zeugenaussagen. Wir halten euch auf dem Laufenden. Über dieses Thema berichtete SWR1 BW am 23. März 2023 um 18 Uhr.

6:17 Uhr Update im Entführungsfall Schwäbisch Hall In diesem Fall aus Schwäbisch Hall gibt es ein Update. Ein Mann war am Dienstag aus seiner Wohnung gezerrt und im Auto nach Brandenburg entführt worden. Das Opfer und der mutmaßliche Täter kannten sich offenbar und standen in einem "geschäftlichen Verhältnis". Was für ein Business das war, ist unklar. Die Behörden teilten auch mit, dass es eine Lösegeldforderung in fünfstelliger Höhe gegeben habe. Was anfangs nach Räuberpistole klingt, ist beinharte Kriminalität: Der 46-jährige Entführte wurde bei der Aktion schwer verletzt. Über dieses Thema berichtete SWR1 BW am 23. März 2023 um 18 Uhr.

6:08 Uhr Das Wetter in Baden-Württemberg Heute bleibt es zunächst regnerisch. Zum Teil kann der Regen auch kräftiger ausfallen. Am Nachmittag lässt sich dann häufiger die Sonne blicken. Es werden erneut frühlingshafte 15 bis 18 Grad erreicht. Doch so mild bleibt es nicht: Am Wochenende wird es bei wechselhaftem Wetter etwas kühler, am Montag rutschen die Temperaturen in den einstelligen Bereich. Mehr Infos gibt es im Wetterbericht aus den SWR Aktuell Fernsehnachrichten von gestern Abend: Video herunterladen (42,4 MB | MP4)

6:02 Uhr Das wird heute wichtig in BW Im Prozess um den angeklagten "Reichsbürger", der beschuldigt wird einen Polizisten Efringen-Kirchen (Kreis Lörrach) absichtlich überfahren und schwer verletzt zu haben, wird heute das Urteil erwartet. Dem 62-Jährigen wird versuchter Mord vorgeworfen. Zu einer landesweiten Schulleitertagung mit Kultusministerin Theresa Schopper (Grüne) werden in Stuttgart insgesamt 200 Leitungskräfte aller Schularten erwartet. Thematisiert werden unter anderem die Integration von Geflüchteten sowie sinkende Bewerbungszahlen auf freie Schulleitungsstellen. Die baden-württembergische FDP informiert über ihr geplantes Volksbegehren "zur Verkleinerung des Landtags". Die Liberalen fordern eine Wahlrechtsreform nach dem Vorbild des Bundestages. Einen entsprechenden Antrag der FDP hatte der Landtag am 8. März mit großer Mehrheit abgelehnt.