Kurz, informativ und unterhaltsam - das Wichtigste für den Morgen und den Tag. Aktuelle Nachrichten für Baden-Württemberg live in unserem SWR Aktuell Newsticker, heute von Marc-Julien Heinsch.

9:45 Uhr A8: LKW gerät in Brand Heute Morgen ist auf der A8 bei Pforzheim ein Lkw in Brand geraten. Der Fahrer konnte sich unverletzt aus dem Fahrzeug retten. Für die Lösch- und Aufräumarbeiten ist die Autobahn in Richtung Stuttgart derzeit voll gesperrt, die Rauchsäule war weithin zu sehen. Laut Polizei kommt es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen rund um die Anschlusstelle Pforzheim-Nord. Ortskundige Autofahrer werden gebeten den Bereich zu meiden. Wie lange die Autobahn gesperrt bleiben muss, ist aktuell noch unklar.

9:16 Uhr Nachhaltig: Speiseöl wird Biodiesel Mögt ihr Falafel? Ich koche gerne, frittiere aber selten. Das Problem: Ich liebe die in tiefem Fett ausgebackenen Kichererbsenbälle. Also fällt bei mir doch in gewisser Regelmäßigkeit ein Topf mit Frittierfett an. Und jedes Mal ärgere ich mich, wenn ich so viel Öl spätestens nach dem zweiten Frittiergang entsorge. Fühlt sich einfach nach Verschwendung an. Eine Lösung für mein Falafel-Dilemma kommt nun aus Bayern nach Baden-Württemberg an. In Orsingen-Nenzingen (Kreis Konstanz) bekommt jeder Haushalt ab Herbst eine 1,2 Liter Sammelflasche. Mit ihr kann man altes Speiseöl an einem Automaten abgeben und bekommt eine neue leere Flasche. In Bayern wird das gebrauchte Speisefett in umweltfreundlichen Biodiesel verwandelt. Aus einer solchen Sammelflasche voll Öl soll laut Recyclingunternehmen Bio-Kraftstoff für 20 Kilometer werden. Pro Einwohnerin und Einwohner zahlt die Gemeinde für das Projekt einen Euro pro Jahr. Colourbox

9:07 Uhr Streiks gehen weiter Am Montag steht die vermutlich finale Verhandlungsrunde zwischen der Dienstleistungsgewerkschaft ver.di und den Arbeitgebern an. Es geht um einen neuen Tarifvertrag, um mehr Geld und Wertschätzung für die Beschäftigten etwa in städtischen Kitas, bei den Entsorgungsbetrieben oder den Verkehrsbetrieben. In Freiburg streiken die Verkehrs-AG VAG den ganzen Tag. Um 11 Uhr findet auf dem Platz der Alten Synagoge eine große Kundgebung statt. 2.000 Streikende aus ganz Südbaden werden erwartet. Über dieses Thema berichtete SWR4 BW am 23. September 2023 um 6 Uhr.

8:40 Uhr Karlsruher Höhenretter in Aktion Schon mal auf 60 Metern Höhe darüber nachgedacht, wer euch eigentlich jetzt rettet, wenn ihr einen Herzinfarkt habt und es keinen Aufzug gibt? Genau das war das Szenario, als die Karlsruher Höhenretter gestern eine Übung abgehalten haben. Ein Kranfahrer sitzt in seiner Kanzel und hat einen Infarkt. Dann kommen die rot gekleideten Spezialkräfte ins Spiel. Aber seht selbst: Video herunterladen (75,3 MB | MP4) Über dieses Thema berichtete SWR4 BW, Studio Karlsruhe, am 22. März 2023 um 16 Uhr.

8:15 Uhr "Reichsbürger": Konsequenzen gefordert Jedes Mal wenn ich über eine Durchsuchung im "Reichsbürger"-Milieu berichte, frage ich mich, wie sich das für die Nachbarinnen und Nachbarn anfühlen muss. Wenn du plötzlich erfährst, dass im Haus am Ende der Straße oder in der benachbarten Wohnung jemand lebt, der Waffen und Sprengstoff hortete und vom Umsturz träumte. Nicht erst der gestrige Schuss auf einen Polizisten hat gezeigt: "Wir haben es nicht mit harmlosen Spinnern zu tun, sondern mit gefährlichen Extremisten, die von gewaltsamen Umsturzfantasien getrieben sind und viele Waffen besitzen." So drückt es Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) aus. Sie fordert weiterhin eine Verschärfung des Waffenrechts, während Generalbundesanwalt Peter Frank vor der wachsenden Gewalttätigkeit der Szene warnt. Laut ARD-Experte Holger Schmidt sieht man an diesem Fall, wie groß innerhalb der Szene die Ablehnung gegen die Polizei und den Staat ist. Man stehe jetzt mitten in einer großen und komplizierten Ermittlung: Video herunterladen (41 MB | MP4)

7:39 Uhr Südbaden: Leichtes Erdbeben Gestern Nachmittag war im französisch-schweizerischen Grenzgebiet ein Erdbeben spürbar. Gemessen wurde eine 4,3 auf der Richterskala. Auch in Südbaden soll der Boden leicht vibriert haben, Schäden sind keine bekannt. Solche kleineren Beben sind in Baden-Württemberg nicht so selten, wie man denken könnte. Sehr starke Erdbeben, wie das in der Türkei und in Syrien, sind in Baden-Württemberg aber laut Experten des Landeserdbebendienstes im Regierungspräsidium Freiburg unwahrscheinlich.

7:10 Uhr Rasissmusdebatte: Abi-Lektüre bleibt Habt ihr schon von den Diskussionen rund um die diesjährige Pflichtlektüre im Deutsch-Abi an beruflichen Gymnasien in Baden-Württemberg gehört? Nein? Ich bringe euch kurz auf Stand: Die Schülerinnen und Schüler sollen mit "Tauben im Gras" von Wolfgang Koeppen ein Stück Nachkriegsliteratur lesen. Das Problem: Im Buch findet sich rassistische Sprache, das N-Wort kommt häufig vor - Fußnoten oder weitere Erklärungen dazu fehlen. Deshalb protestiert die Ulmer Lehrerin Jasmin Blunt öffentlich. Sie weist darauf hin, dass das N-Wort einen Ausdruck von Unterdrückung und Entmenschlichung ist. Blunt will nicht, dass das Buch verboten wird, Pflichtlektüre soll es aber auch nicht mehr sein. Sie hat sich für das Schuljahr beurlauben lassen. Baden-Württembergs Kultusministerin Theresa Schopper (Grüne) hält derweil an der umstrittenen Pflichtlektüre fest. Vom Kultusministerium heißt es, dass der Roman schon um die Jahrtausendwende Pflichtlektüre im Land und auch 2014 in Nordrhein-Westfalen war. Wolfgang Koeppen gelte als einer der wichtigsten Nachkriegsautoren in Deutschland. Mit dem Buch solle das Thema Rassismus vermittelt werden.



Eine Petition gegen die Pflichtlektüre hat im Internet mehr als 2.400 Unterschriften erhalten. Auch bei Instagram diskutiert unsere Community über "Tauben im Gras":

6:45 Uhr Ramadan Mubarak! Frohen Ramadan! Nach Schätzungen des Statistischen Landesamts leben aktuell rund 800.000 Menschen muslimischen Glaubens in Baden-Württemberg. Für diejenigen unter ihnen, die ihren Glauben leben, begann gestern mit dem aufgehenden Neumond der Fastenmonat Ramadan. An dieser Stelle auch von mir eine gesegnete Fastenzeit!

6:28 Uhr Die Lage auf den Straßen in BW Vorsicht auf der A81 Heilbronn Richtung Stuttgart zwischen Stuttgart-Zuffenhausen und Stuttgart-Feuerbach liegt eine Leiter auf der rechten Spur. Außerdem Stau auf der A81 Würzburg Richtung Heilbronn zwischen Möckmühl und Kreuz Weinsberg ist eine Baustelle, dort staut es sich auf drei Kilometern.

6:21 Uhr Günther Oettinger schimpft über SSB-Kampagne Werbung mit provokanter Botschaft: Die neuste Kampagne der Stuttgarter Straßenbahnen (SSB) nimmt gezielt die Stuttgarter Autofahrerinnen und Autofahrer aufs Korn. "Park dein Geld lieber woanders" ist auf einem verhüllten Auto zu lesen. Das findet der ehemalige baden-württembergische Ministerpräsident Günther Oettinger (CDU) gar nicht witzig. Selbst die SSB distanziert sich jetzt von der eigenen Kampagne. Schon länger wirbt die SSB mit kreativer und humorvoller Werbung, um die Menschen dazu zu bringen, den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) zu benutzen. Sprüche wie "Und ich fahr, fahr away" und "Rolling home for Spätzle" hängen an den Haltestellen. Mehr zur Diskussion um die Kampagne mit den verhüllten Autos: Stuttgart "Mobilität von Morgen. Auch für Leute von gestern" "Unverschämt!" - Günther Oettinger schimpft über SSB-Kampagne "Park dein Geld lieber woanders" ist auf einem verhüllten Auto zu lesen - das ist die provokante Botschaft einer Werbekampagne der Stuttgarter Straßenbahnen. Die Kampagne sorgt für Aufsehen. 16:00 Uhr SWR4 BW aus dem Studio Stuttgart SWR4 BW aus dem Studio Stuttgart

6:15 Uhr Wetterbericht: Frühlingswetter verabschiedet sich vorerst Das frühlingshafte Wetter macht erstmal eine Pause: Am Donnerstag ist es bewölkt und vor allem im Norden von Baden-Württemberg regnet es manchmal. Südlich der Donau zeigt sich ab und zu die Sonne. Die Temperaturen erreichen maximal 14 Grad im Hochschwarzwald und bis 20 Grad im Breisgau. Am Freitag halten sich dann viele Wolken und vor allem am Vormittag regnet es. Mehr Infos gibt es im Wetterbericht aus den SWR Aktuell Fernsehnachrichten von gestern Abend: Video herunterladen (40,5 MB | MP4)