Unwetter haben im vergangenen Jahr nicht nur bei Straßen und Häusern ihre Spuren hinterlassen, sondern auch in der Bilanz der Versicherungen.

In Baden-Württemberg haben Unwetter 2020 deutlich höhere Versicherungsschäden verursacht als im Jahr davor. Durch Stürme, Hagel, Starkregen oder Hochwasser kamen Schäden in Höhe von 220 Millionen Euro zusammen, wie aus der "Naturgefahrenbilanz" des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) hervorgeht. Das waren 43 Millionen Euro mehr als 2019. Zusätzlich zu den Schäden an Gebäuden und Hausrat mussten die Versicherer noch für 73 Millionen Euro an Fahrzeugschäden durch Unwetter aufkommen.

Baden-Württemberg hat sich damit gegen den Bundestrend entwickelt. Deutschlandweit sind die Unwetterschäden für die Versicherungen im vergangenen Jahr stark zurückgegangen. Der Grund: Es gab weder starke Herbststürme noch viele Hagelereignisse.

Orkantief Sabine hat heftig gewütet

Ein gutes Drittel der Unwetterschäden, die bundesweit 2020 von Versicherungen zu begleichen waren, gingen auf den Wintersturm Sabine im Februar zurück. "Sabine" war damit der siebtschwerste Wintersturm in Deutschland seit 2002.