200 Jahre KIT: Uni zwischen Atomkraft und Superco

Am Donnerstag, 20.Februar, wird das 200-jährige Jubiläum des KIT mit einem Festakt feierlich begangen. Die Geschichte des KIT, Karlsruhes Institut für Technologie, reicht bis ins Jahr 1825 zurück und hat wegweisenden Erfindungen und Forschungen hervorgebracht. Heute hat das KIT nach wie vor Pioniercharakter: Es ist Universität und nationales Forschungszentrum in der Helmholtz-Gemeinschaft in einem - und somit auch eine der größten wissenschaftlichen Forschungsorganisationen der Welt.