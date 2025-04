Für die Adler Mannheim ist das Endspiel um die Deutsche Eishockey-Meisterschaft in weite Ferne gerückt. Im DEL-Playoff-Halbfinale haben die Adler in dieser Serie Best-of-Seven auch das dritte Spiel gegen die Eisbären Berlin verloren. Diesmal zogen die Mannheimer mit 1:5 den Kürzeren. Die Adler könnten also bereits am Dienstag im vierten Spiel auscheiden.