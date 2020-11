Seit 20 Jahren gibt es Frauen in der Bundeswehr. Ihr Anteil ist zwar immer noch gering, aber seit der Öffnung der Truppe für Soldatinnen in allen Bereichen haben Frauen in der Bundeswehr auch Karriere gemacht - zum Beispiel Alexandra Tietz aus der Rommel-Kaserne in Dornstadt (Alb-Donau-Kreis).

Sendung am Di , 27.10.2020 18:00 Uhr, SWR Aktuell Baden-Württemberg, SWR Fernsehen BW