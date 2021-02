Opfer von Gewalt oder sexuellem Missbrauch sind oft traumatisiert. Dennoch müssen sie vor Gericht als Zeugen aussagen, wenn die Täter verurteilt werden sollen. Damit die Opfer nicht auf sich allein gestellt sind, gibt es in Baden-Württemberg seit genau 20 Jahren eine Zeugenbegleitung. Angefangen hat alles mit einem Pilotprojekt an den Stuttgarter Gerichten auf ehrenamtlicher Basis. Dieses Jubiläum hat das Justizministerium zum Anlass genommen, auf die wichtige Hilfe des Opferhilfe-Vereins aufmerksam zu machen. "Dort erfahren die Menschen die notwendige Zuwendung und Betreuung, die wir als Institution Strafjustiz nicht geben dürfen, um die Qualität im Verfahren nicht zu gefährden", so Matthias Merz, Richter am Oberlandesgericht Stuttgart und Aufsichtsratsvorsitzender der Bewährungshilfe Stuttgart. Auch Kinder können die Zeugenbegleitung in Anspruch nehmen, wenn sie Opfer einer Straftat geworden sind. Inzwischen gibt es auch hauptamtliche Mitarbeiter an mehreren Gerichtsstandorten im Land. Das Instrument hat sich aus Sicht von Justizminister Guido Wolf (CDU) bewährt. Er will sich dafür einsetzen, dass künftig auch Opfer von häuslicher Gewalt die Zeugenbegleitung in Anspruch nehmen können.