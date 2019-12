Hat die wirtschaftliche Nutzung von Nadelholz in Baden-Württemberg noch Zukunft? 20 Jahre nach Orkan Lothar sagt Landwirtschaftsminister Hauk: "Der Laubwald wird der Regelfall werden."

Gerade einmal gut 15 Minuten hat Orkan Lothar am 26. Dezember 1999 gewütet. Aber in der Zeit hat er mit Windgeschwindigkeiten um 270 Kilometer pro Stunde große Zerstörung angerichtet. Allein in Baden-Württembergs Wäldern hinterließ Lothar etwa 40.000 Hektar Kahlflächen.

Von Orkan Lothar zerstörte Bäume im Jahr 2000

"Wald hat sich inzwischen gut erholt"

Inzwischen hat sich der Wald nach Angaben von Landwirtschaftsminister Peter Hauk (CDU) wieder erholt: "Die Schäden sind beseitigt, und der Wald hat sich selber wieder zurückerobert. Zum Teil wurden auch Pflanzen dazu gepflanzt. Insofern: alles wieder grün", so Hauk im SWR.

Das bestätigt auch der Forstamtsleiter in Baden-Baden, Thomas Hauck: "Wir haben eine tolle Verjüngung verschiedener Baumarten, die bis zu 20 Meter hoch sind. Es sieht so gut aus, dass Sie das gar nicht mehr merken, dass dort ein Orkan drübergegangen ist."

Klimawandel: Herausforderung für den Wald

Allerdings: Der Wald muss sich angesichts des Klimawandels verändern. Der Kahlschlag durch Orkan Lothar hatte diesen Umbau stark beschleunigt, er müsse aber weitergehen, sagt Minister Hauk, denn die Nadelbäume seien schlecht auf die zunehmenden Wetterextreme eingestellt: "Der Laubwald wird der Regelfall in Baden-Württemberg werden, das ist er heute schon." Denn Laubbäume kämen besser mit Stürmen, Trockenheit und Hitze klar.

Auch die Holzindustrie muss umdenken

Wegen des Wandels von Nadel- zu Laubbäumen wird sich auch die Holzwirtschaft in Baden-Württemberg "langfristig umstellen müssen. Wir forschen aber auch. Wir werden jetzt ein Laubholztechnikum einrichten, wo wir die größere Wertschöpfung für die Laubhölzer erforschen wollen – vor allem Laubhölzer, die sukzessive auch erdölbasierte Rohstoffe und Produkte ersetzen sollen." Die Holzindustrie in Baden-Württemberg habe auf jeden Fall eine Zukunft, so Hauk: "Der Prozess wird nicht von heute auf morgen gehen, aber die Nadelholzanteile gehen zurück. Insofern muss man sich schon darauf einstellen, dass man mit Laubhölzern in Zukunft Geld verdient."