per Mail teilen

Kurz, informativ und unterhaltsam - das Wichtigste für den Morgen und den Tag. Aktuelle Nachrichten für Baden-Württemberg live in unserem SWR Aktuell Newsticker, heute von Natalja Kurz.

9:45 Uhr Terranets stellt Pläne vor: Gasleitung durch die Weinberge? Der Stuttgarter Fernleitungsnetzbetreiber Terranets BW will heute vorstellen, wie weit die Pläne für die neue Süddeutsche Erdgasleitung gediehen sind. Die Gasleitung soll ab 2026 Erdgas und später Wasserstoff vom hessischen Lampertheim (Kreis Bergstraße) über Baden-Württemberg bis nach Bissingen (Kreis Dillingen an der Donau) in Bayern transportieren. Besonders umstritten ist ein Teilstück bei Heidelberg. Dort soll die Pipeline mitten durch die Weinberge führen: Heidelberg Landwirte und Winzer kündigen Protest an Infos zu umstrittener Trasse für neue Erdgasleitung In Heidelberg stellt der Betreiber Terranets BW am Montag den genauen Verlauf der geplanten Süddeutschen Erdgasleitung vor. Landwirte und Winzer haben Proteste angekündigt. 9:00 Uhr SWR4 BW am Vormittag SWR4 Baden-Württemberg Über dieses Thema berichtete SWR4 BW am 20. März um 9 Uhr.

9:17 Uhr Wegen Insta-Post: Mädchen greifen 15-Jährige an In Ulm sollen am Samstagabend drei Mädchen eine 15-Jährige angegriffen und verletzt haben. Grund für den Angriff war nach Polizeiangaben ein Post auf Instagram. Das 15 Jahre alte Mädchen soll auf Instagram schlecht über eine gestorbene Frau gesprochen haben. Bei der Toten soll es sich um die Mutter einer Bekannten der drei Mädchen handeln. Ulm wegen Instagram-Post Mädchen attackieren in Ulm eine 15-Jährige In Ulm sollen drei Mädchen eine 15-Jährige angegriffen und verletzt haben. Grund für den Angriff war nach Polizeiangaben ein Post auf Instagram. 6:00 Uhr SWR4 BW am Morgen SWR4 Baden-Württemberg SWR4 BW, Studio Ulm, hat am 20. März 2023 um 8:30 Uhr über dieses Thema berichtet.

7:35 Uhr Lehramtsstudium - warum will das keiner machen? In Baden-Württemberg wollen immer weniger junge Menschen Lehrer oder Lehrerin werden. Dabei würden sie an den Schulen dringend gebraucht. Wir haben euch gefragt, wie das Unterrichten wieder attraktiv werden könnte. Die Antwort von vielen: Es braucht mehr Geld, Wertschätzung und Perspektive! Aber lest selbst ...

7:05 Uhr Neue OBs in Albstadt und Balingen Im Zollernalbkreis wurde gestern gewählt: Roland Tralmer (CDU) ist danach neuer Oberbürgermeister in Albstadt. Er bekam keine absolute Mehrheit, aber gut 44 Prozent der Stimmen. In Balingen zieht Dirk Abel (CDU) ins Rathaus ein. Auf ihn entfielen knapp 56 Prozent der abgegebenen Stimmen. Dabei lag die Wahlbeteiligung in Albstadt bei mageren 35,14 Prozent. In Balingen gaben immerhin 41,76 Prozent der Wählerinnen und Wähler ihre Stimme ab. "Die niedrige Wahlbeteiligung muss uns allen und mir als künftigem Oberbürgermeister zu denken geben. Dem Thema werden wir uns annehmen." Über dieses Thema berichtete SWR4 BW, am 20. März 2023 um 5:30 Uhr.

6:55 Uhr Das ist auf den Straßen los Langsam wird es auf den Straßen voller. Auf der A81 Würzburg Richtung Heilbronn gibt es zwischen Möckmühl und Tunnel Hölzern 4 Kilometer Stau. Das kann bis zu 25 Minuten länger dauern. Auf der A5 Basel in Richtung Karlsruhe zwischen Bühl und Raststätte Bühl hat es einen Unfall gegeben. Fahrt dort bitte besonders vorsichtig! Eure Strecke war nicht dabei? Weitere Verkehrsnews bekommt ihr hier: Service Aktuelle Verkehrsmeldungen Infos zu Staus, Unfällen, Baustellen und Sperrungen auf Autobahnen und Bundesstraßen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz direkt aus der Verkehrsredaktion des SWR.

6:40 Uhr Das wird heute wichtig Das Innenministerium Baden-Württemberg gibt heute die Zahl der politisch motivierten Straftaten im vergangenen Jahr bekannt. Vor Kurzem hatten wir bereits darüber berichtet, dass es 2022 mehr Angriffe auf Flüchtlingsunterkünfte gegeben hat. Die Warnstreiks im Tarifstreit für den öffentlichen Dienst gehen weiter. Für heute rufen die Gewerkschaft ver.di und der Beamtenbund Beschäftigte unter anderem im Ostalbkreis auf, die Arbeit niederzulegen. Sie fordern 10,5 Prozent mehr Einkommen, mindestens aber 500 Euro mehr im Monat. Am Nachmittag informiert das Unternehmen Terranets die Bürgerinnen und Bürger über den Bau eines Teilstücks der Süddeutschen Erdgasleitung (SEL). Gleichzeitig wollen betroffene Landwirte und Winzer gegen die Pläne demonstrieren. Heute ist nicht nur offizieller Frühlingsbeginn, sondern auch internationaler Tag des Glücks. Was "Glück" ist und wie man es vielleicht erreicht, wird in Baden-Württemberg sogar unterrichtet, zum Beispiel in Ellwangen und Eberbach, Wiesloch oder Neckargemünd.

6:08 Uhr Leider wenig Sonne heute Nach einem herrlichen Samstag und einem durchwachsenen Sonntag wird der heutige Montag leider nicht allzu schön. Ab und zu scheint die Sonne durch, aber es kommt leider auch immer wieder zu Regenfällen. Mehr Infos hat für euch der Wetterbericht aus den SWR Aktuell Fernsehnachrichten von gestern Abend: Video herunterladen (38,5 MB | MP4)