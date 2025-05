per Mail teilen

Kunden des Mobilfunknetz-Anbieters 1&1 schauten am Donnerstagmorgen in die Röhre: Im Netz gab es eine Störung. Stuttgart war betroffen - doch auch andernorts gab es Probleme.

Im Mobilfunknetz des Telekommunikationsanbieters 1&1 gab es am Donnerstagmorgen eine Störung. Das bestätigte das Unternehmen auf Nachfrage des SWR. Davon betroffen war offenbar auch der Großraum Stuttgart.

Störung auch bei Internet und Telefon

Mehrere Medien berichten außerdem von Störungen in anderen Ballungszentren. So seien unter anderem Berlin, Frankfurt am Main, München und Hamburg betroffen gewesen. Offenbar hakte es auch bei Internetverbindungen und der Telefonversorgung.

Laut 1&1 gab es rund eine Stunde lang Probleme. "Die Entstörung erfolgte unverzüglich und ist bereits abgeschlossen", sagte ein Sprecher am Donnerstag. Die Frage, warum es zu der Störung kam, beantwortete das Unternehmen nicht.